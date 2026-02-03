“Una pequeñez y frivolidad tremenda”: Boric responde a Squella y defiende candidatura de Bachelet a la ONU

El mandatario reaccionó a las declaraciones del republicano, quien calificó del “amarre más grande” la postulación de la ex presidenta.

El presidente Gabriel Boric defendió la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU ante las declaraciones que emitió el timonel del Partido Republicano, Arturo Squella.

En conversación con La Segunda, el senador electo sostuvo que el anuncio que se hizo este lunes en La Moneda es “el amarre más grande que está dejando el Gobierno saliente”.

“Es realmente lamentable que hasta en estos casos temas tan sensibles que tocan todo el arcoíris político, se haya optado por tratar de amarrar las pretensiones de quienes perdieron la elección“, agregó.

Squella insistió en que la postulación de la ex presidenta “nace muerta” y que cuente “con el apoyo de Brasil y de México apunta a que es una candidatura que va a ser vetada en su momento“.

Ante las declaraciones del timonel republicano, el presidente Boric utilizó su cuenta en X para defender la candidatura de Bachelet.

Ahí recordó que “fue anunciada en la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre de 2025. Sería la primera chilena y la primer mujer en la historia en la Secretaría General de la ONU. En un hecho inédito, fue inscrita junto con las dos principales potencias de América Latina, México y Brasil”.

Por lo mismo, para el mandatario “calificarla de amarre es de una pequeñez y frivolidad tremenda. Es una decisión que nos enorgullece y pone en alto el nombre de Chile“.