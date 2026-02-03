Kast critica el feminismo, animalismo, ambientalismo e indigenismo: “No buscan la igualdad”

Para el presidente electo, por ejemplo, el feminismo “ideológico” busca enfrentar “a hombres y mujeres en lugar de dignificarlos por igual”.

El presidente electo, José Antonio Kast, llegó durante esta jornada a Bruselas, donde expuso en la VII Cumbre Transatlántica, donde criticó a diversos movimientos finalizados en “ismos” como el feminismo y el ambientalismo.

Ante líderes europeos, el republicano sostuvo que “hoy vivimos una paradoja inquietante, mientras más se habla de derechos, más se restringe la libertad. Cuando la inseguridad domina las calles, cuando el crimen reemplaza al Estado, cuando las familias y las comunidades viven atemorizadas, la democracia se vacía de contenidos porque la libertad se vuelve una mera ilusión”.

“Por eso, defender la seguridad no es autoritarismo, defender la libertad no es extremismo, defender el orden no es regresión. Es simplemente defender las condiciones básicas para que cada sociedad pueda vivir y desarrollarse plenamente“, agregó.

Es aquí donde José Antonio Kast planteó que hoy en día vivimos en “una cultura dominada por los ismos” como “el ambientalismo extremo que prioriza la naturaleza por sobre el ser humano, el animalismo radical (…) que antepone a los animales sobre la dignidad del ser humano, el feminismo ideológico, que enfrenta a hombres y mujeres en lugar de dignificarlos por igual, el indigenismo radical que reemplaza la integración y a la valoración de todos los miembros de la sociedad, independiente de su origen”.

“Estos ismos no buscan la justicia, buscan el poder mal entendido, no buscan la igualdad, sino que promueven la división, no buscan fortalecer la democracia, sino vaciarla y capturarla”, sostuvo. Por lo mismo, cree que la mejor respuesta es “la defensa de la naturaleza humana y el sentido común“.