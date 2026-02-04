Felipe Kast destaca a Bachelet y llama a apoyar su candidatura a la ONU: “Ha demostrado ser una demócrata”

El senador e integrante de la Comisión de RR.EE. manifestó su respaldo a la nominación de Bachelet, pero también criticó la manera en que el Gobierno realizó el anuncio.

En medio del cruce que ha protagonizado La Moneda y el Gobierno electo por la inscripción de la candidatura de Michelle Bachelet para la Secretaría General de las Naciones Unidas, el senador Felipe Kast (Evópoli), quien integra la Comisión de Relaciones Exteriores, llamó a respaldar la nominación.

El parlamentario manifestó su postura con respecto a la carrera de la ex presidenta a la ONU y destacó su gestión como Alta Comisionada de la ONU por los Derechos Humanos.

“La apoyo. Creo que Michelle Bachelet, más allá de las diferencias políticas que uno pueda tener con ella, es una mujer que ha demostrado que es una demócrata“, comenzó diciendo el senador en conversación con Tele13 Radio.

En esa línea, recalcó su labor en las Naciones Unidas: “Cuando estuvo a cargo como comisionada de los Derechos Humanos condenó con mucha fuerza a Venezuela. Es una mujer que también ha sido dos veces presidenta de Chile. Creo que tenemos que apoyarla para que efectivamente esta candidatura pueda avanzar”.

De igual forma, expresó sus reparos a la manera en que el Gobierno de Boric anunció la candidatura de Bachelet.

Los reparos de Felipe Kast al anuncio de la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU

“El Gobierno cometió un error bastante infantil en anunciarla de esta manera. En lugar de buscar de consensos, de lograr que esto sea una política apoyada transversalmente, creo que el Presidente Boric optó por adelantarla de esta manera, quizás como estrategia política para alinear a su propio sector. Y creo que eso le hace daño a la candidatura de Michelle Bachelet“, planteó el parlamentario.

Sumado a ello, señaló que falta respaldo de otros países, además de Brasil y México. Lo anterior, debido a que a su juicio, al ser solo naciones con gobiernos de izquierda, se puede politizar su candidatura y perder apoyo de otros países.

En cuanto a un posible respaldo de José Antonio Kast, el senador por La Araucanía expuso: “Lo ha dicho el presidente electo que va a esperar a asumir para tomar una definición. Espero que sea apoyarla“.

No obstante, Felipe Kast afirmó que “probablemente, incluso aunque la apoye, va a ser muy difícil que, por el contexto en que nace esta candidatura, logre el entusiasmo que debería tener el presidente electo para que eventualmente rompa con las suspicacias que pueda tener Estados Unidos o con otros países de la región como Argentina. Por eso creo que fue mal preparada“.

Para cerrar, el parlamentario de Evópoli enfatizó que “Michelle Bachelet es competitiva. Es una mujer reconocida a nivel internacional. Y si hubiésemos actuado con un poco más de unidad, tal vez como actuamos cuando hicimos la reforma de pensiones, podríamos haber logrado ayudarla”.