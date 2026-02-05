“Quien pretenda imponer otra lógica…”: Kaiser respondió acusación de Labbé de “totalitarismo” en el PNL

El timonel del partido invitó al diputado a postular a la directiva para “cambiar las cosas”.

El presidente del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, respondió a las declaraciones que hizo el diputado Cristián Labbé y que tensionaron la colectividad.

En entrevista con Tele13 Radio, este último acusó a la directiva y a su timonel de controlar a sus militantes por no ser parte del Gobierno de José Antonio Kast, actitud que calificó de “matonesco“.

Como ejemplo, puso el caso de Ana Victoria Quintana, quien suspendió su militancia ante su inminente nombramiento como subsecretaria de Prevención del Delito.

“Da lata ser parte de un partido, jefe de campaña y que termine vetando a los militantes. No sólo a mí, sino que a todos”, sostuvo el diputado.

En esa misma línea, sostuvo que “pueden existir diferencias o discrepancias, pero lo que no puede haber es un totalitarismo donde si no piensas como yo, no eres parte del club. Ahí termina demostrándose que el PNL es un partido joven y que se puede ir corrigiendo en la medida que vaya más tiempo de rodaje en política”.

¿Qué dijo Kaiser sobre los dichos de Labbé?

En conversación con La Segunda, Johannes Kaiser abordó las declaraciones del diputado Labbé, en las que también reconoció que la relación de ambos estaba “alejada” y “tibia”.

Consultado al respecto, el ex candidato presidencial indicó que “si Labbé tiene diferencias con el manejo del partido, puede postular a la directiva y cambiar las cosas“.

“Los cargos están al servicio del proyecto político. El proyecto político no está al servicio de los cargos. Quien pretenda imponer otra lógica es libre de postular en el futuro a la directiva del partido, y si sale electo, hacerlo distinto”, agregó.