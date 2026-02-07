Ni militares ni independientes: Kast opta por perfil político en las delegaciones con la UDI y Republicanos liderando la nómina

Cercanos al mandatario electo anticiparon un equipo de delegados compuesto por independientes y ex uniformados en la zona norte. Sin embargo, el anuncio oficial dejó una nómina repleta de militantes de partidos o cercanos a ellas.

La nominación de José Antonio Kast en las delegaciones presidenciales tomó por sorpresa al mundo político.

En los días previos se daba por sentado que el diseño del presidente electo para sus representantes en regiones iba a constar de tres pilares: ex uniformados en las regiones del norte, cercanos a su círculo de confianza y un perfil marcado por la independencia partidaria.

Sin embargo, ninguna de esas condiciones se ve en la nómina que presentó este sábado.

El diseño estaba casi cerrado, especialmente en las delegaciones del norte donde se esperaba una triada de ex autoridades del Ejército, según advirtieron cercanos al futuro mandatario.

Así lo hizo ver el futuro ministro de la Segpres, José García Ruminott, quien declaró esta semana que “el presidente electo ha querido que los tres delegados presidenciales de la frontera norte sean personas muy vinculadas a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, y sé que en eso ha estado. En esa definición ha estado”.

Los nombres que se barajaron para la zona norte fueron el del vicealmirante Alberto Soto para Tarapacá; el general (r) de la FACh, José Miguel Aguirre en Antofagasta; y en Arica el general (r) de Ejército, Miguel Alfonso Bellet.

Pero finalmente los nominados fueron figuras cercanas a los partidos o directamente militantes con experiencia política.

En Arica, por ejemplo, el elegido fue Cristián Sayes, independiente cercano a los republicanos y con experiencia en los dos gobiernos de Piñera. Primero en el Coordinador Regional del Ministerio del Interior (2010-2014); luego en la seremi de Economía, Fomento y Turismo de la Región de Arica y Parinacota (2018-2021).

En Tarapacá apareció el nombre de Adriana Tapia, militante de la UDI, quien ha tenido una carrera marcada por su experiencia en salud. Fue directora del Servicio de Salud Iquique, secretaria regional ministerial de Salud, seremi de Salud Tarapacá y jefa de la División de Atención Primaria de Salud en el Ministerio de Salud.

La representante de Kast en Antofagasta será Katherine López, también de la UDI; y en Atacama, completando la macrozona norte, será Sofia Cid, actual diputada de Republicanos que compitió por un escaño al Senado pero no fue electa.

Partidos se toman las delegaciones

En el resto de las regiones la situación es similar. De hecho, 14 de los 16 delegados tienen militancia, proveniencia o cercanía a partidos. Esto a diferencia de lo que ocurre en los ministerios y subsecretarías donde Kast optó por el perfil de independientes.

Incluso, es el Partido Republicano el que tiene mayor representación en las delegaciones.

Además de Cid en Tarapacá, son militantes Diego Sepúlveda que sumió en Ñuble y quien hasta la nominación fue jefe de gabinete del ministro del MOP, Martín Arrau; Vicky Carrasco concejala de republicanos en Valdivia y quién asume en Los Ríos; y Cristián Palma que fue nombrado en Los Lagos, región en que se desempeñó como presidente regional del Partido Republicano.

A ellos se le suma Manuel Millones en Valparaíso, independiente, pero compitió en un cupo republicano por el Distrito 6 en las pasadas elecciones de diputados.

Por la UDI fueron nominadas cuatro mujeres. Junto a Tapia y Lopez que están presentes en el norte son representantes regionales del mandatario electo la ex gobernadora provincial Ericka Farias (Magallanes); y Susana Pinto (O’Higgins), ex secretaria de Andrés Chadwick y ex jefa de gabinete de delegación presidencial en la misma región durante el segundo gobierno de Piñera

Por Renovación Nacional aparecen Luz María Vicuña que se desempeñará en Aysén donde tiene experiencia como asesora jurídica del Gobierno Regional; y Julio Anativa, ex gobernador de la provincia de Concepción nombrado por Piñera.

Eso sí, en la delegación más importante hay un ex militante destacado de RN. Se trata del ex alcalde Germán Codina, alcalde por tres periodos consecutivos de Puente Alto y quien dejó el partido en 2024 para luego apoyar a José Antonio Kast, en desmedro de Matthei que fue la carta de su sector.

Otro partido que tiene representación en las delegaciones es Demócratas con Cristián Pino, diputado y ex militante del PDG que no logró la reelección con su nuevo partido fue nombrado en Coquimbo.