“Cuestionan todo para intentar quitar recursos y justificar recortes”: ministra Arredondo barre con la UDI por pedir su salida por festival de cine porno

La ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, cuestionó este sábado las críticas de la UDI al financiamiento entregado al Festival Excéntrico, que incluye cine para adultos y de contenido explícito del tipo porno.

La secretaria de Estado abordó el tema luego de que desde el gremialismo criticaran la entrega de 60 millones de pesos para la realización del citado festival, razón por la cual pidieron su salida de la cartera.

Además, la UDI le solicitó al presidente Gabriel Boric que se pronunciara sobre lo que calificó como “un despilfarro” de recursos públicos, y alertó que si el mandatario no lo hace, “revisará” su postura respecto de los proyectos de ley que el Ejecutivo intenta aprobar antes de dejar el poder el 11 de marzo.

Qué dijo Arredondo sobre críticas de la UDI al festival porno

La ministra Carolina Arredondo empleó las redes sociales este sábado para referirse al que la UDI mencionó como el festival de cine porno.

“Las autoridades políticas no evalúan fondos en cultura, justamente para que estos no dependan de la mirada política del gobierno de turno“, posteó la autoridad en su cuenta de X.

En seguida, apuntó que “lo que queda claro de esta polémica es que algunos vienen a cuestionarlo todo para intentar quitar recursos y justificar recortes en cultura“.

Hace unos días, el Ministerio de las Culturas precisó, a través de un comunicado, que la productora del festival “se adjudicó un fondo concursable (…) conforme a los procedimientos establecidos, obteniendo un puntaje dentro del tramo de corte definido”.

Puntualizó a la vez que dichos fondos adjudicados “no implican respaldo, aprobación ni definición de contenidos“.

Por su parte, desde la organización del festival argumentaron que “las únicas ediciones que han contado con financiamiento” son dos, y detallaron que ese tipo de material audiovisuales “objeto de análisis, experimentación, investigación académica y de apreciación artística“.