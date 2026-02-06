Kast anunciará a subsecretarios y delegados presidenciales: cuándo, dónde y a qué hora

En la víspera del anuncio, desde la Oficina del Presidente Electo (OPE) se ratificó que aún hay nombres pendientes para las subsecretarías.

A menos de 24 horas de que el líder republicano dé a conocer los nombres de la “segunda línea” de su futura administración, desde la Oficina del Presidente Electo (OPE) se ratificó que aún hay nombres pendientes para las subsecretarías.

Por el contrario, la nómina de las autoridades regionales ya estaría cerrada, de acuerdo con lo confirmado por la misma OPE.

Cuándo y dónde anunciará Kast a sus subsecretarios

Según se informó desde el entorno del mandatario electo, José Antonio Kast dará a conocer a sus subsecretarios y delegados presidenciales este sábado 7 de febrero.

El anuncio lo hará en el salón Riesco del Hotel Radisson Blu, ubicado en la avenida Manquehue Norte, en la comuna de Las Condes.

Si bien inicialmente se indicó que lo efectuaría al mediodía, posteriormente se rectificó la información y se confirmó que lo hará a las 13:00 horas.

De acuerdo con fuentes cercanas al presidente electo, entre los subsecretarios confirmados estarían el abogado Máximo Pávez (UDI), en la subsecretaría de Interior; el ex consejero constitucional, Sebastián Figueroa (republicano), en Desarrollo Regional; la cientista político Constanza Castillo (RN), en la Segpres; y José Francisco Lagos, en la Segegob.