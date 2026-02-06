Secciones
Suscripción Revista D Papel Digital Newsletters
Política

Kast anunciará a subsecretarios y delegados presidenciales: cuándo, dónde y a qué hora

En la víspera del anuncio, desde la Oficina del Presidente Electo (OPE) se ratificó que aún hay nombres pendientes para las subsecretarías.

Foto del editor Juan Pablo Ernst
Juan Pablo Ernst

El presidente electo, José Antonio Kast, presentará este fin de semana a su equipo de subsecretarios y delegados regionales, luego de haberlo postergado en dos oportunidades.

A menos de 24 horas de que el líder republicano dé a conocer los nombres de la “segunda línea” de su futura administración, desde la Oficina del Presidente Electo (OPE) se ratificó que aún hay nombres pendientes para las subsecretarías.

Por el contrario, la nómina de las autoridades regionales ya estaría cerrada, de acuerdo con lo confirmado por la misma OPE.

Cuándo y dónde anunciará Kast a sus subsecretarios

Según se informó desde el entorno del mandatario electo, José Antonio Kast dará a conocer a sus subsecretarios y delegados presidenciales este sábado 7 de febrero.

El anuncio lo hará en el salón Riesco del Hotel Radisson Blu, ubicado en la avenida Manquehue Norte, en la comuna de Las Condes.

Si bien inicialmente se indicó que lo efectuaría al mediodía, posteriormente se rectificó la información y se confirmó que lo hará a las 13:00 horas.

De acuerdo con fuentes cercanas al presidente electo, entre los subsecretarios confirmados estarían el abogado Máximo Pávez (UDI), en la subsecretaría de Interior; el ex consejero constitucional, Sebastián Figueroa (republicano), en Desarrollo Regional; la cientista político Constanza Castillo (RN), en la Segpres; y José Francisco Lagos, en la Segegob.

Notas relacionadas

La reactivación
Opinión

La reactivación

Si las expectativas mejoran, ese optimismo tiene que tener un correlato claro: reglas del juego estables, financiamiento oportuno, menos trabas burocráticas… y una narrativa que reconozca el rol estratégico de las pymes en el desarrollo del país. De lo contrario, el optimismo se queda en las grandes ligas pero no llega al almacén, al taller, al emprendimiento regional.

Foto del Columnista Alejandra Mustakis Alejandra Mustakis
Víctor Ruiz: “Esto es con los profesores, no sin ellos”
País

Víctor Ruiz: “Esto es con los profesores, no sin ellos”

El decano de Educación de la USS tiene claras tres cosas. Primero, que estamos mal. Segundo, que para salir del mal momento hay que imitar los buenos ejemplos (habla de Australia, Inglaterra y Portugal) y, tercero, que el foco del nuevo gobierno debe estar en los profesores y los directivos, con más incentivos y mayor autonomía, acompañamiento y formación.

Felipe Ramos
La exquisita microrebeldía de Miranda July
Cultura

La exquisita microrebeldía de Miranda July

Sin el auspicio de Netflix ni el algoritmo de las redes sociales, esta cineasta, actriz, escritora y performer ya era conocida y tenía una obra a los 30 años. Su imagen sofisticada, naturalmente vintage, terminó por confundir a la persona con el personaje e hizo de ella un ícono de la cultura hípster pese a no provenir de la elite sino de una América asoleada, profunda y algo bizarra. Veinte años después, con una película premiada en Cannes y Sundance y un libro que fue elegido como el mejor del año por el New York Times, sigue desplegando su mirada fina, provocadora y contemporánea.

María José Viera-Gallo