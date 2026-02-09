Boric alude a Kast por crítica a los “ismos” y vuelve a barrer contra la UDI por Sala Cuna: “No quieren darle un logro al Gobierno”

Fue en medio de su discurso al promulgar el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados que el mandatario abordó ambos temas.

En medio de la promulgación del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, el presidente Gabriel Boric, en medio de su discurso, aludió a la crítica que hizo José Antonio Kast a los ismos (feminismo, animalismo, entre otros), pero también reiteró su crítica a la UDI, a quienes acusó de dilatar la discusión del proyecto de Sala Cuna Universal.

Con respecto a lo primero, el mandatario sostuvo que “hay muchas tareas cotidianas, del día a día, que culturalmente los hombres no tenemos integradas y que si ellas no vieran esa logística, sencillamente no se harían. Pero muchas los hombres sencillamente no las computamos y ahí hay un problema cultural de fondo”.

En ese sentido, agregó que “por eso esta ley no es solamente un proyecto de ley. Cuando alguien habla de batalla cultural o empieza a pelear contra los ismos, yo creo que lo importante acá es entender que esto es un cambio cultural“.

“Cuando algunos dicen que es simbólico, que insolente que es la ignorancia a veces“, sentenció.

Boric nuevamente contra la UDI

Además de la alusión a Kast en la instancia, Gabriel Boric aprovechó la oportunidad de volver a criticar a la UDI por dilatar la discusión del proyecto de Sala Cuna Universal. “Todas las semanas inventa una excusa para decir que no va a aprobar Sala Cuna“, aseveró.

“¿Y saben lo que dicen en privado? Esto es lo más indignante, que no quieren darle un logro al Gobierno. Esto no se trata de un logro al Gobierno, esto se trata de un derecho, de dignidad para las mujeres de nuestra patria que no pueden seguir esperando”, criticó.

Tras todo lo anterior, Boric hizo un llamado al gremialismo: “Sáquense ustedes la foto si quieren, que firme el nuevo gobierno el proyecto aprobado, pero aprobémoslo la primera semana de marzo“.