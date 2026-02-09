“Difícilmente se da cuenta del daño por gobernar en base a la ideología”: Squella rebate a Boric por aludir a Kast y su crítica a los “ismos”

“Este es un buen registro para que los chilenos nunca más elijamos a quienes gobiernan en función de la ideología”, planteó el presidente del Partido Republicano.

El timonel del Partido Republicano, Arturo Squella, respondió este lunes a los dichos del presidente Gabriel Boric sobre las críticas que realizó el mandatario electo, José Antonio Kast, al feminismo, el animalismo y otros “ismos”, y lo apuntó como un ejemplo de lo que significa gobernar sobre la base de ideologías.

En esta jornada y en el marco de la promulgación del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, el jefe de Estado indicó a que “hay muchas tareas cotidianas, del día a día, que culturalmente los hombres no tenemos integradas y que si ellas no vieran esa logística, sencillamente no se harían. Pero muchas los hombres sencillamente no las computamos y ahí hay un problema cultural de fondo”, planteó.

En esa línea, el mandatario sostuvo que “por eso esta ley no es solamente un proyecto de ley. Cuando alguien habla de batalla cultural o empieza a pelear contra los ismos, yo creo que lo importante acá es entender que esto es un cambio cultural”.

“Cuando algunos dicen que es simbólico, qué insolente que es la ignorancia a veces“, manifestó el presidente Gabriel Boric.

La respuesta de Arturo Squella a los dichos de Boric

Al abordar las palabras de Gabriel Boric, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, afirmó que “difícilmente el presidente Boric se da cuenta del daño que genera gobernar en base a la ideología”.

“Durante su mandato se hizo un profundo daño al desarrollo, a la inversión, a la actividad económica, al empleo, precisamente por caer en los ismos que tanto defiende“, añadió el senador electo por Valparaíso, quien recalcó que “lo mismo pasó en materia de educación pública”.

“Este es un buen registro para que los chilenos nunca más elijamos a quienes gobiernan en función de la ideología, sobreponiéndola a los intereses de las personas“, dijo Squella, apuntando al Frente Amplio.