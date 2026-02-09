Secciones
Suscripción Revista D Papel Digital Newsletters
Política

“Difícilmente se da cuenta del daño por gobernar en base a la ideología”: Squella rebate a Boric por aludir a Kast y su crítica a los “ismos”

“Este es un buen registro para que los chilenos nunca más elijamos a quienes gobiernan en función de la ideología”, planteó el presidente del Partido Republicano.

Foto del editor Juan Pablo Ernst
Juan Pablo Ernst

El timonel del Partido Republicano, Arturo Squella, respondió este lunes a los dichos del presidente Gabriel Boric sobre las críticas que realizó el mandatario electo, José Antonio Kast, al feminismo, el animalismo y otros “ismos”, y lo apuntó como un ejemplo de lo que significa gobernar sobre la base de ideologías.

En esta jornada y en el marco de la promulgación del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, el jefe de Estado indicó a que “hay muchas tareas cotidianas, del día a día, que culturalmente los hombres no tenemos integradas y que si ellas no vieran esa logística, sencillamente no se harían. Pero muchas los hombres sencillamente no las computamos y ahí hay un problema cultural de fondo”, planteó.

En esa línea, el mandatario sostuvo que “por eso esta ley no es solamente un proyecto de ley. Cuando alguien habla de batalla cultural o empieza a pelear contra los ismos, yo creo que lo importante acá es entender que esto es un cambio cultural”.

“Cuando algunos dicen que es simbólico, qué insolente que es la ignorancia a veces“, manifestó el presidente Gabriel Boric.

La respuesta de Arturo Squella a los dichos de Boric

Al abordar las palabras de Gabriel Boric, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, afirmó que “difícilmente el presidente Boric se da cuenta del daño que genera gobernar en base a la ideología”.

Durante su mandato se hizo un profundo daño al desarrollo, a la inversión, a la actividad económica, al empleo, precisamente por caer en los ismos que tanto defiende“, añadió el senador electo por Valparaíso, quien recalcó que “lo mismo pasó en materia de educación pública”.

“Este es un buen registro para que los chilenos nunca más elijamos a quienes gobiernan en función de la ideología, sobreponiéndola a los intereses de las personas“, dijo Squella, apuntando al Frente Amplio.

Notas relacionadas

Horizonte tributario para 2026
Opinión

Horizonte tributario para 2026

El rol del Ministerio de Hacienda será principalmente estratégico. Durante 2026, su foco estará puesto en la elaboración de diagnósticos, evaluaciones técnicas y lineamientos de política que permitan anticipar el rumbo futuro del sistema tributario.

Foto del Columnista Claudia Meza Claudia Meza
La segunda emergencia: los desafíos de cooperación y coordinación de los apoyos tras los incendios en el sur
Presentado por

La segunda emergencia: los desafíos de cooperación y coordinación de los apoyos tras los incendios en el sur

Mientras las consecuencias de la emergencia en Ñuble y Biobío comienzan a retroceder en la agenda de los medios, el impacto en las comunidades persiste. Con atención clínica, apoyo psicológico y medidas de acceso gratuito a prestaciones de salud, la Achs mantiene activos sus dispositivos en las zonas afectadas, mientras se abre el desafío de sostener estos apoyos mediante una coordinación intersectorial.

Rodrigo León