“Si no se aprueba es porque usted fracasó”: UDI reacciona a nuevo emplazamiento de Boric por Sala Cuna Universal

“Si sala cuna no se aprueba antes del 11 de marzo, es por el exceso ideológico de su gobierno”, aseguró el senador gremialista Gustavo Sanhueza.

La Unión Demócrata Independiente (UDI) le respondió la tarde de este lunes al presidente Gabriel Boric, quien atribuyó a la colectividad la decisión de dilatar la discusión del proyecto de Sala Cuna Universal.

De acuerdo con lo manifestado por el jefe de Estado, todas las semanas el gremialismo “inventa una excusa para decir que no va a aprobar Sala Cuna“.

“¿Y saben lo que dicen en privado? Esto es lo más indignante, que no quieren darle un logro al Gobierno. Esto no se trata de un logro al Gobierno, esto se trata de un derecho, de dignidad para las mujeres de nuestra patria que no pueden seguir esperando”, planteó el mandatario, quien llamó a aprobar la iniciativa “la primera semana de marzo”.

La respuesta de la UDI a Boric por la sala cuna: “Usted fracasó”

Luego de los dichos del presidente sobre el tema de la sala cuna, parlamentarios gremialistas le respondieron con dureza y apuntaron a la responsabilidad del mandatario en que no se avanzara en la iniciativa.

En esa línea, el senador de la UDI Gustavo Sanhueza, quien preside la comisión de Educación, le contestó a Boric: “Si el proyecto de sala cuna no se aprueba en su gobierno, es porque usted fracasó en su tramitación“, dijo.

“Explíquele al país por qué entre el año 2022 y abril de 2024 su gobierno nunca puso en tabla este proyecto, siendo presidente del Senado su actual ministro del Interior”, añadió.

Manifestó a la vez que “culpar a los demás de nuestros propios fracasos siempre será el camino más fácil. Pero si sala cuna no se aprueba antes del 11 de marzo, es por el exceso ideológico de su gobierno que impidió un acuerdo oportuno”.

“En materia de sala cuna universal, fueron ellos los que se opusieron a un proyecto amplio, que incluyera a todos, que no subiera los costos del empleo ya alicaído”, concluyó Alessandri.

Más cuestionamientos al presidente

En tanto, el diputado Jorge Alessandri indicó que el mandatario “acierta en una cosa: son pocos los logros que este gobierno puede destacar. Pero en materia de sala cuna universal, fueron ellos los que se opusieron a un proyecto amplio, que incluyera a todos, que no subiera los costos del empleo ya alicaído”.

Por su parte, la diputada gremialista Flor Weisse dijo que la “repentina preocupación” de Boric “por las mujeres la debió haber tenido en el caso Monsalve. La debe tener para no condenar a las miles de mujeres a la cesantía”.

“La UDI va a aprobar el proyecto de sala cuna universal, pero cuando se hagan las mejoras que corresponden, y no cuando usted quiera“, aseveró.