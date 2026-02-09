Los diputados y senadores con más inasistencias en el Congreso Nacional

En la Cámara de Diputados aparece Carmen Hertz (PC) con 42 ausencias, mientras que en el Senado lidera Paulina Vodanovic (PS) con 29 faltas sin justificar en el último año.

En el último año, las inasistencias de diputados y senadores fueron una constante en el Congreso Nacional, situación que incluso obligó a suspender algunas sesiones por falta de quórum.

De hecho, el pasado 15 de octubre, solo 49 de los 152 diputados asistieron a la sesión, a la que en un principio solo acudieron 37 parlamentarios. Ante la falta de quórum, la sesión se suspendió y se convocó a los legisladores que permanecían fuera de la sala.

Sin embargo, luego de esa espera solamente llegaron otros 12 diputados, con lo que no se cumplió con la presencia de los 51 parlamentarios que es el mínimo para sesionar, lo que llevó a que la instancia no pudiera sesionar por primera vez desde 2021.

Lo anterior, se volvió a repetir el 9 de diciembre, donde tampoco se alcanzó el tercio mínimo de parlamentarios presentes.

Los diputados que más inasistencias tuvieron

En la Cámara de Diputados, entre el 11 de marzo de 2025 hasta la última semana de 2026 antes del receso legislativo se realizaron 116 sesiones. En este marco, Carmen Hertz (PC) lidera el listado con 42 inasistencias, seguida por Marta González (IND – PPD), quien registra 34 faltas (14 sin justificar). Cabe destacar que en el último período se sometió a una intervención quirúrgica.

Otro de los nombres que destaca es el de Consuelo Veloso (FA), con 32 ausencias (12 que sí afectan el % de asistencia y una sin justificación). También está Gonzalo Winter (FA) con 27 inasistencias, seis de ellas sin justificación, y Cristián Labbé (PNL) con 25 (10 sin justificación).

Por otro lado, está el caso de Chiara Barchiesi (republicana), quien registra 70 inasistencias, pero se debe a que fue madre y ejerció prenatal y dos postnatales. Mismo caso que el de Karol Cariola (PC) quien tuvo 36 faltas, entre postnatal y licencia médica.

Quiénes registran más inasistencias en el Senado

En el Senado también se registró una alta tasa de inasistencias, donde la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, lidera la lista con 29 faltas (sin justificación) en las 98 sesiones del período ya mencionado.

Más abajo está Loreto Carvajal (PPD) con 26 inasistencias (12 con justificación), Juan Carlos Prieto (PSC) con 24 ausencias (sin justificación), Fidel Espinoza (PS) con 23 (sólo 2 con justificación) y Fabiola Campillai (IND-DC) con 21 ausencias (7 justificadas).

En este marco, llama la atención el caso de Jorge Soria (PPD), quien estuvo presente en una sesión y justificó 87 inasistencias, mientras que otras 10 faltas siguen sin justificar. Lo anterior, tendría que ver con su avanzada edad.

Frente a esto, el senador Espinoza explicó a La Tercera que sus ausencias se dieron en el marco de su asistencia al Parlamento Andino “y esa participación es obligatoria de mi parte en Bogotá”. A lo que añadió: “Ahí utilizamos el pareo, que es la instancia que nos permite que nuestras inasistencias no afecten las votaciones.

Vodanovic, en tanto, comentó al citado medio que utilizó la fórmula del pareo, pero también tiene una labor extra como presidenta del PS, “lo que implica hacerse cargo de la coordinación con otros partidos, la relación con el gobierno y el manejo interno del propio partido”.