A cuánto llegan las deudas de campaña de ME-O y Mayne-Nicholls tras las Presidenciales 2025

Un total de 0,04 unidades de fomento (UF), equivalente a $1.585, le pagará el Estado a los candidatos por cada voto que obtuvieron en las Elecciones Presidenciales 2025 y, aunque Eduardo Artés fue el que recibió menos sufragios entre los ocho postulantes a La Moneda, Marco Enríquez-Ominami (ME-O) y Harold Mayne-Nicholls son los únicos que presentan saldos negativos tras los comicios.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de la Ley 19.884 sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral, el Fisco devolverá 0,04 unidades de fomento (UF) por cada voto conseguido por los candidatos presidenciales en la primera vuelta del 16 de noviembre.
La normativa contempla que estos montos se entregarán únicamente en caso de que el gasto en que incurrieron los candidatos no haya sido cubierto con otros ingresos, como aportes propios o de terceras personas.
Si bien a dos días de las elecciones aún no se conoce cuál fue el gasto en que incurrió cada candidato, ya que el Servel recibió esa información solo la semana pasada, de todas maneras es posible proyectar cuánto recibirá cada uno de acuerdo con el número de votos que obtuvo en los comicios.
De esta forma, con un valor de $1.585 por voto, Jeannette Jara (PC), que obtuvo 3.476.615 sufragios, podría recibir hasta $5.510.434.775, mientras que José Antonio Kast (P. Rep) logró 3.097.717 votos y obtendría un máximo de $4.909.881.445.
En el caso de Franco Parisi (PDG), recibiría $4.045.948.665, gracias a los 2.552.649 sufragios que logró, mientras que Johannes Kaiser (PNL) obtendría hasta $2.860.565.205 por sus 1.804.773 votos. Evelyn Matthei (Chile Vamos) percibiría una devolución de $2.557.868.245, debido a los 1.613.797 votos que recibió, en tanto que a Eduardo Artés, el Estado le pagará $136.374.985, por sus 86.041 sufragios.
A cuánto llegan los saldos negativos de ME-O y Mayne-Nicholls
Aunque sacaron más votos y, por lo tanto, recibirán más dinero que Eduardo Artés por concepto de reembolso, los candidatos presidenciales ME-O y Harold Mayne-Nicholls podrían quedar con saldos negativos si no logran cubrir el crédito contra reembolso que solicitaron.
En el caso de Enríquez-Ominami, solicitó dos de estos créditos por un monto de $598.000.000, pero solamente recibirá $245.437.250 gracias a sus 154.850 votos. En concreto, quedaría con una deuda de $352.562.750.
Respecto de Harold Mayne-Nicholls, pidió créditos por $559.400.000 y como máximo obtendrá una devolución de $258.787.705 por los 163.273 sufragios que consiguió, por lo que quedaría con un saldo negativo de cerca de $300 millones.
Todos los otros candidatos presidenciales obtuvieron los votos necesarios para que los montos que les serán devueltos les alcancen para pagar los créditos que solicitaron con el propósito de costear los gastos de sus campañas para las Elecciones Presidenciales 2025.