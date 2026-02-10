La postura de la futura ministra Rincón sobre propuesta del Gobierno ante nueva alza de las cuentas de la luz

La futura ministra de Energía abordó el tema tras la reunión que sostuvo con el actual titular de la cartera.

La futura ministra de Energía, Ximena Rincón, se refirió a la propuesta que dio a conocer el Gobierno ante la nueva alza en las cuentas de la luz.

El actual titular de la cartera, Álvaro García, tras anunció que se presentará un proyecto que tiene como objetivo entregar un subsidio para el 40% más vulnerable —que costaría $15 mil millones—, además de que los clientes sumarán un pago de $1.450 adicionales al mes por 48 meses.

Durante esta jornada, Rincón y García se reunieron en el marco del proceso de traspaso de funciones ministeriales, instancia orientada a compartir información estratégica y operativa, a un mes del cambio de mando.

En el punto de prensa, la secretaria de Estado del gobierno de Kast fue consultada sobre el tema donde señaló que “para el presidente electo el tema de la transparencia en la fijación de tarifas y que las personas paguen el menor costo posible por energía es relevante”.

“El ministro está en funciones, termina su trabajo el 11 de marzo y ellos han evaluado, después de que la superintendencia les ha hecho una propuesta y han trabajado más con un comité de expertos, una solución que van a ingresar con un proyecto de ley a discusión parlamentaria“, agregó.

De este modo, Rincón anunció que la propuesta del Gobierno ante el alza en las cuentas de la luz la van “a revisar” y conversar “con los equipos técnicos, con el propio presidente electo, con el ministro de Hacienda, para ver cuál va a ser nuestra posición”.

Detalles de la reunión de Rincón y García

La reunión entre Ximena Rincón y Álvaro García se extendió cerca de dos horas, y permitió abordar aspectos integrales de la cartera, el estado del sistema eléctrico nacional y los desafíos regulatorios y operativos asociados a los segmentos de generación, transmisión y distribución.

Durante el encuentro, también se revisaron los avances en descarbonización, el impulso a la inversión y el desarrollo del hidrógeno verde como eje estratégico de largo plazo, así como el fortalecimiento de la generación distribuida y soluciones energéticas comunitarias orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas.

Al respecto, el actual ministro señaló que “hemos dado a conocer la tarea que ha desarrollado el ministerio durante este periodo, las que están en curso y también los desafíos pendientes. Hemos señalado los importantes avances que han ocurrido en estos años, especialmente en materia de inversión con una cartera de proyectos extraordinariamente atractiva, que ha fortalecido la producción renovable de energía; también se ha iniciado el proyecto de transmisión eléctrica más relevante del país. Creemos que el país avanza a un ritmo muy saludable en la transición energética que se ha propuesto, y estoy seguro se va a continuar en esa línea en el futuro”.

En cuanto al traspaso de cartera, García aseveró que “el ánimo de nuestro gobierno es facilitar al máximo la transición hacia la nueva administración y proveer toda la información que se requiera, y desearles el mayor éxito en las nuevas gestiones”.

Por su parte, Ximena Rincón valoró la instancia. “Hemos tenido una larga reunión, es la primera de varias que vamos a tener con los equipos del ministerio”, afirmó.