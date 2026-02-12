Cuando se podría conocer al subsecretario de Fuerzas Armadas del Gobierno de Kast

El nombre que asumirá el cargo fue el único que no se mencionó en la ceremonia del pasado sábado.

Uno de los nombres que aún no se define en el futuro Gobierno de José Antonio Kast es quién asumirá como el futuro subsecretario de Fuerzas Armadas.

En un principio se hablo de que el general (r) Óscar Bustos sería el nombre para este cargo, convirtiéndose así en el sucesor de Galo Eidelstein (PC).

Sin embargo se descartó en último minuto, pese a que ya era un hecho que asumiría, y fue el único que no se nombró el pasado sábado junto a los otros 39 subsecretarios.

El tema se le consultó al futuro ministro de Defensa, Fernando Barros, quien estuvo presente en esta jornada en la Oficina del Presidente Electo (OPE). Hasta ese lugar llegó para reunirse con Trinidad Steinter y otras autoridades.

En la oportunidad, se deslizó la posibilidad de que sea este lunes 16 de febrero cuando se de a conocer el nombre del próximo subsecretario de Fuerzas Armadas.

“Espero que el lunes“, dijo escuetamente Barros a la prensa cuando se le preguntó al respecto, según consignó La Tercera.

De momento se desconoce cuáles son los nombres que se barajan para el cargo mientras en ramas de las Fuerzas Armadas esperan con ansias el anuncio por parte del presidente electo.