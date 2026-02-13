El estilo de Iván Poduje que vuelve a tensionar el cambio de mando

En la medición de fuerzas entre el gobierno entrante y el saliente, el futuro ministro asoma como la punta de lanza del gabinete de Kast, no sólo en materia de vivienda, sino también en la disputa por la contingencia.

Uno de los temores de Chile Vamos cuando comenzó a sonar el nombre de Iván Poduje era su estilo confrontacional que lo caracterizó no sólo en su faceta como panelista de programas políticos, sino que en la misma campaña por la alcaldía de Valparaíso que afrontó en 2024.

Ahora, ya nombrado como futuro ministro de Vivienda por el presidente electo José Antonio Kast, esos temores se han reafirmado.

En las últimas horas, el arquitecto y experto en urbanismo protagonizó una serie de cruces con las autoridades salientes, especialmente con quién deja la cartera que va a dirigir, el ministro Carlos Montes, y la vocera Camila Vallejo, por su rol como ministra enlace tras los incendios que afectaron a Valparaíso.

“La ministra Vallejo se fue a sacar fotos, se comprometió a hacer cosas y nunca más volvió. Y no dio ninguna explicación”, fue la frase de Poduje que encendió los ánimos en La Moneda. La misma ministra respondió, indicando que “desconoce como funciona el Estado”.

“Si se espera asumir las tareas de ministro de Estado, se requiere salir de las pequeñeces, o de buscar cada momento como una oportunidad para pegarle al que está al frente”, agregó.

Por último, Vallejo sostuvo que la crítica del futuro secretario de Estado, “no le aportan nada ni a los damnificados por la emergencia ni al país en su conjunto. Así que esperamos que el debate tenga mayor altura, eso es todo”.

Reconstrucción en entredicho

Si bien la primera reunión de traspaso de competencias entre Iván Poduje y Carlos Montes se desarrolló sin tensión de por medio, el arquitecto ha puesto en entredicho en reiteradas ocasiones la gestión de la actual administración en la reconstrucción.

De hecho, el futuro ministro no sólo ha cuestionado la gestión política del Gobierno de Boric. Las cifras que ha mostrado Montes sobre el nivel de reconstrucción han sido puestas en duda por su sucesor, quien ha dicho que el porcentaje real de avance es cercano al 10%, muy por debajo del casi 50% que asegura tener el Ejecutivo.

Por lo mismo, en Palacio han apostado a una dura defensa de la labor realizada en los incendios, pese a la autocrítica que ha expresado el mandatario y los informes de Contraloría que han puesto en entredicho la gestión política del Gobierno central en medio de la catástrofe.

“Cuando se va a desempeñar una tarea de Estado se requiere actuar con altura de miras y poner siempre en el centro la prioridad de las personas. Nosotros como gobierno en ese sentido hemos sido muy responsables de no sumarnos a aquellos que les gusta pelear en el barro”, fue la respuesta del ministro Álvaro Elizalde, jefe del gabinete ministerial.

Montes, por su parte, apuntó a no entender las críticas de Poduje. “Hemos tenido un par de reuniones que en realidad fueron buenas reuniones, el problema es más bien lo que dice después de las reuniones, no durante las reuniones”, sostuvo el titular del Minvu.

Poduje, la punta de lanza del gabinete de Kast

Los reiterados cuestionamientos de Iván Poduje han puesto en alerta a La Moneda, donde están conscientes de que hasta el 11 de marzo la agenda política se disputará no sólo con las fuerzas de oposición del Congreso, sino que con los ministros del gobierno entrante.

En esa medición de fuerzas, Poduje asoma como la punta de lanza del recientemente nombrado gabinete de Kast, no sólo en materia de vivienda, sino también en la disputa por la contingencia.

Un ejemplo de ello es que a sus dichos contra Vallejo, se suman también sus cuestionamientos al envío de US $1 millón a Cuba por concepto de ayuda humanitaria. “No es aceptable que se envíe ayuda a una dictadura”, fue el mensaje del urbanista.

Sobre esto, Montes le dedicó algunas palabras. “Solo le diría que reflexione más lo que está diciendo. Hoy día hay gente sufriendo en Cuba, en Gaza y también en Chile”, afirmó.

“Anteponer las cosas de esa manera puede ser muy popular, pero no es realmente responsable. Los chilenos también en otras etapas de la historia hemos sufrido harto y hemos recibido apoyo de distintos países que también tenían problemas en su interior”, añadió.