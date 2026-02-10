“Vamos a hacernos parte de esta investigación”: Poduje adelanta acciones tras informe de la Contraloría sobre megaincendio

“Como sabemos, esta reconstrucción ha sido un desastre”, manifestó el futuro ministro de Vivienda sobre lo ocurrido en la Región de Valparaíso.

El futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje, aseguró que luego de que asuma el cargo el próximo 11 de marzo, su cartera se hará parte de la investigación de lo ocurrido tras el megaincendio en la Región de Valparaíso, al referirse al informe de la Contraloría General de la República (CGR) sobre la materia.

De acuerdo con el reporte del organismo fiscalizador, detectó millonarias irregularidades por parte de la Municipalidad de Viña del Mar en el uso de recursos públicos destinados a los afectados tras el gigantesco siniestro ocurrido en 2024.

“Se constataron problemas de rendición, falta de trazabilidad de beneficios y vulneraciones a la normativa de compras públicas“, precisó la CGR en su informe.

En respuesta a lo reportado por la CGR, la alcaldesa viñamarina, Macarena Ripamonti, sostuvo que “en la gran mayoría de los casos, tal como indica el informe, existe una trazabilidad impecable de las ayudas entregadas, considerando la magnitud operacional”.

Recalcó además que “en el informe no existe reparo alguno en el manejo de los recursos. Solo se han identificado situaciones que deben ser mejoradas y subsanadas”.

Puduje dijo qué hará tras el reporte de la Contraloría sobre el megaincendio

Al abordar el reporte de la Contraloría sobre el megaincendio, Iván Poduje calificó de “gravísimas” e “impresentables” las conclusiones del informe que detectó irregularidades en el manejo de los recursos destinados a ayudar a los damnificados.

“Esto tiene una doble gravedad porque, como sabemos, esta reconstrucción ha sido un desastre. Las familias están abandonadas y que en ese contexto se malgasten recursos, nos parece absolutamente impresentable“, recalcó.

A continuación, planteó que el presidente electo, José Antonio Kast, “ha sido super claro respecto a que los recursos deben gastarse bien y que la dignidad de las personas está primero“.

El próximo ministro de Vivienda adelantó a la vez que “nosotros vamos a hacernos parte de esta investigación en lo que nos corresponde y vamos a llegar a las últimas consecuencias para clarificar cuál fue el destino de estos recursos y empujar la reconstrucción que todavía está pendiente”, concluyó.