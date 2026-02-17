Futuro ministro García Ruminot emplaza al Ejecutivo por “amarres”: “Se pretende dejar a personas afines al Gobierno en puestos clave”

El futuro ministro de la Segpres se refirió a la nueva polémica por los denominados “amarres” en el actual Gobierno y respondió a Camila Vallejo: “Nadie les está pidiendo que dejen de gobernar”.

El senador y futuro ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot (RN), se refirió a la nueva polémica sobre “amarres” dentro del Gobierno actual, señalando que se busca dejar en “puestos clave” a personas afines a la administración de Boric.

Lo anterior, debido a que recientemente el subsecretario de las Fuerzas Armadas, Galo Eidelstein (PC), nombró a su ex asesora, Jessica Tapia, como directora del Departamento de Estudios y Análisis. Esto, a solo semanas del cambio de mando, que se efectuará el 11 de marzo.

A raíz de la polémica que se instaló y los cuestionamientos que emergieron desde la oposición, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, acusó un “sobreaprovechamiento del concepto de amarre para criticar por cualquier cosa al Ejecutivo (…) el gobierno tiene que seguir gobernando hasta el último minuto. Y después ellos podrán tomar las decisiones como Ejecutivo”.

Frente a esto, el próximo ministro de la Segpres, José García Ruminot, se sumó a los cuestionamientos contra la administración de Boric, asegurando que en los últimos meses han acelerado diferentes nombramientos.

Futuro ministro García Ruminot emplaza al Gobierno por nueva polémica sobre denominados “amarres”

“A mí me ha tocado ver en La Araucanía varios concursos que venían pendientes hace dos o tres años y que en estos últimos meses se han acelerado. En algunos casos son concursos internos, en los otros son concursos de alta dirección pública y uno se da cuenta de que lo que hay es un afán de querer resolver y dejar instalada a personas que son afines al actual gobierno”, expuso en conversación con Tele13 Radio.

“Esa es la experiencia que yo he visto en varios cargos y bueno, yo creo que lo de Fuerza Armadas es más claro todavía. O sea, que lo que se pretende es dejar personas afines ideológicamente al largo del Gobierno en puestos claves de la administración del Estado“, añadió.

Respecto a los dichos de la ministra Vallejo, García Ruminot aseveró que “nadie les está pidiendo que dejen de gobernar, pero hay cosas que, por razones de buen criterio y también de buena administración, decir, miren, estas cosas deben quedar para que sean resueltas por el próximo gobierno“.

Si bien reconoció que “hay concursos y hay decisiones que perfectamente bien el actual ejecutivo puede y debiera tomar”, también hay otras decisiones que “por su trascendencia creo que debieran esperar. O a lo menos, a lo menos a hacerlo de común acuerdo”.

“Cuando se trata de roles fundamentales para el Estado, que afectan a las instituciones vitales para el Estado, creo que lo lógico sería hacerlo de común acuerdo (…) se trata simplemente de entender que el Estado nos tiene que representar a todos y que hay que hacerlo bien”, cerró el futuro secretario de Estado.