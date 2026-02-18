Orellana apunta contra alcalde de Penco por demora en ayudas: “No ha firmado ni un oficio” y “las solicitudes las ha hecho por cámara”

“Es importante que así como el alcalde exige, también cumpla con las que son sus obligaciones legales”, cuestionó la ministra de la Mujer.

Frente a las críticas por la demora en la reconstrucción y ayuda a los damnificados por los incendios forestales que golpearon a la zona centro sur, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, responsabilizó al alcalde de Penco, Rodrigo Vera, y acusó que “no ha firmado ningún oficio”.

La secretaria de Estado, en conversación con Sabes.cl, recordó el tenso momento que enfrentó este martes, cuando fue increpada por uno de los vecinos afectados. “Estuve en Penco. Fui increpada por un vecino damnificado que estaba muy frustrado legítimamente porque, bueno, perdió su casa. Y ahí yo creo que es importante que así como el alcalde exige, también cumpla con las que son sus obligaciones legales”.

Los cuestionamientos de la ministra Orellana al alcalde de Penco

En esa línea, la ministra Orellana aseguró que el alcalde Vera “no ha firmado las órdenes de demolición para las cuales se tienen que dar curso a las demoliciones, porque todas las solicitudes las ha hecho por cámara, no ha firmado ni un oficio pidiendo los subsidios de arriendo”.

La titular de la Mujer afirmó que es importante que el trabajo se haga “desde todos los niveles del Gobierno. ¿El Gobierno central tiene una tarea? Sí. Pero es importante también que el gobierno municipal cumpla con sus funciones, y esas funciones no se hacen por la tele, se hacen de acuerdo a los estándares legales”.

Tras ello, Orellana insistió que el jefe comunal de Penco “no ha firmado las órdenes de demolición. Yo volví a consultar hoy día porque una de las preguntas que me hacía el vecino (que la increpó ayer) es ¿Cuándo me van a construir la casa? (….) Lo que sí puedo decir con certeza, habiendo consultado la información oficial, es que no hay órdenes de demolición autorizadas aún por la Dirección de Obras Municipales, la DOM, que es la que tiene que autorizar eso”.

“Yo llamaría al municipio a que si tiene esa premura que yo legítimamente creo que tiene y que expresa en sus palabras, bueno vamos agilizando los trámites también”, concluyó.