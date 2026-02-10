“¿Dónde está la institucionalidad?”: alcalde de Penco denunció confuso conflicto con Senapred en medio de emergencia por incendios

Desde la institución respondieron a los dichos de Rodrigo Vera respecto a la responsabilidad de las evacuaciones en medio de una emergencia.

El alcalde de Penco, Rodrigo Vera (IND), denunció haber tenido un insólito conflicto con Senapred el día en que se iniciaron los incendios forestales hace unas semanas.

Según acusó, el organismo lo llevó a tomar la decisión de si debía o no evacuar los sectores afectados por las llamas el pasado 17 de enero.

“Senapred debe decretar que las personas deban evacuar y la respuesta fue: Alcalde, usted tiene que decidir… ¿Pero cómo el alcalde va a decidir si es un tema de gobierno? ¿Dónde está la institucionalidad?”, cuestionó, según lo consignado por Cooperativa.

Vera aseveró que ese día “yo tomé la decisión más difícil de mi vida, tuvimos una fuerte discusión con Senapred, muy molesto, porque le dije: Yo tomo la decisión, pero usted tiene que apretar el botón y decretar la alerta SAE. Por qué yo tengo que tomar la decisión de evacuar 20 mil personas. Y me dicen: Usted es el responsable“.

“Yo tuve que pedir que evacuaran a las 20 mil personas, (…) porque tenía a los bomberos de Lota, que habían visto cadáveres y no podían entrar porque estaba la gente secuestrada por el fuego”, señaló.

La respuesta de Senapred a la acusación del alcalde de Penco

Ante la acusación del alcalde de Penco, desde Senapred señalaron en una declaración que “nuestro servicio emitió diferentes mensajes durante el 17 de enero por los incendios forestales Trinitarias y Rancho Chico, dos de ellos iniciales, de carácter preventivo, a las 18:34 horas en Concepción y 19:19 en la comuna de Penco.

Con respecto a esta comuna, detallaron que “se enviaron más de 20 mensajes SAE, cinco de ellos antes de la hora señalada por el señor Vera (23:30 horas). Estos mensajes son activados por el Senapred y solicitados por el sistema comunal de emergencia”.

“En paralelo, a las 19:30 horas se amplió la alerta roja por incendio forestal a la Provincia de Concepción, dando cuenta de la información a todos los organismos del sistema, incluyendo a los alcaldes”, continuaron.

El organismo añadió que “sobre su rol en materia de respuesta ante la emergencia, está claro: los procesos de evacuación son responsabilidad de cada municipio y están definidos en cada Plan Comunal de Emergencia, en el Plan Regional de Emergencia y en el Plan Nacional de Emergencia, instrumentos que son complementados y apoyados por otros integrantes del sistema de emergencia comunal. En el caso de la comuna de Penco, esto está explicitado en su Plan Comunal, vigente desde septiembre de 2024″.

“Como Senapred hacemos un llamado a seguir trabajando en conjunto por la rehabilitación de Penco, pero en base a los hechos reales y no a distorsiones que pueden llevar a una errónea comprensión de la tragedia vivida en la Región del Biobío“, cerraron.