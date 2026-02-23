Con presencia de los ideólogos del “mileísmo”: Libertarios alistan su aniversario cinco días antes de que asuma Kast

Fuentes del partido aseguran que se espera que Kaiser haga referencia en el evento a las expectativas respecto al gobierno del presidente electo, José Antonio Kast.

El 6 de marzo el Partido Nacional Libertario (PNL) tendrá su primer aniversario y la idea es celebrarlo en grande.

La tienda, fundada y liderada por Johannes Kaiser, ya comenzó los preparativos del evento que se llevará a cabo a un año exacto de haber logrado la inscripción oficial del Servel. Y si bien aún no hay una locación confirmada —se habla del teatro Coliseo—, ya se aseguró la presencia de dos ideólogos del “Mileísmo” argentino.

Según información que transmiten dirigentes del partido a EL DÍNAMO, los escritores y conferencistas Agustín Laje y Nicolás Márquez se harán presentes en la actividad.

A través de sus libros y eventos, Laje y Márquez se han erigido como la punta de lanza de la batalla cultural que propone el presidente argentino, Javier Milei, y su partido La Libertad Avanza.

A pesar de que Kaiser ha asegurado que no tiene intención importar el modelo del libertarismo de Argentina a su partido, sí ha tenido varios acercamientos al partido de Milei y sus exponentes, a la vez que ha mostrado especial interés por la batalla cultural, al igual que los libertarios argentinos.

La presencia de Laje y Márquez venía siendo sondeada hace varios meses.

Ivette Avaria, esposa de Kaiser, viajó en dos ocasiones al país trasandino a eventos organizados por Márquez, denominados Derecha Fest.

Fue en julio de 2025 —en plena campaña presidencial— cuando Avaria participó en su primer encuentro con el libertarismo argentino. En la oportunidad, sostuvo una reunión con Márquez y Laje, marcando el primer acercamiento en vistas a replicar el evento.

Luego, en enero de este año, viajó por segunda ocasión ya con la firme idea de replicar el evento en Chile.

Qué esperar del primer aniversario libertario

Si bien en los nacional libertarios advierten que no será una réplica de los eventos organizados por Márquez al ser un aniversario del partido, sí habrá elementos similares; el tono confrontacional con la izquierda y el ánimo celebratorio.

De momento está confirmada una exposición de Laje y Márquez, además de un conversatorio que será liderado por la senadora electa Vanessa Kaiser y Juan Antonio Urzuam, secretario general del partido. La actividad llevará por nombre “Desafíos para el PNL en 2025”.

A cargo del discurso estará Johannes Kaiser, quién se apresta a salir del Congreso para abocarse de lleno a su labor como presidente de partido.

Fuentes del partido aseguran que también se espera que Kaiser haga referencia en el aniversario a las expectativas respecto al gobierno del presidente electo, José Antonio Kast, quien asumirá cinco días después del evento.

Por lo mismo, los libertarios esperan que el aniversario también sirva como un “rayado de cancha” para Kast con quién ya han expresado diferencias en la conformación del gabinete ministerial y la posición expectante sobre la postulación de Bachelet a la ONU.