Cable submarino con China: ministro Muñoz desclasificó “tensa” conversación con embajador de Estados Unidos

El titular de Transportes reveló, además, que la decisión del gobierno de Estados Unidos lo golpeó en lo personal, puesto que su hija está viviendo en dicho país.

El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, abordó la decisión del gobierno de Estados Unidos de revocar su visa debido a que lideró la tramitación del cable submarino que unirá nuestro país con China.

En conversación con T13 Radio, el secretario de Estado reconoció que recibió la noticia con “estupor” y que, por lo mismo, “tuve que leerlo (el mensaje) varias veces”.

“Me quedé asombrado. Informé, por supuesto, a Cancillería, a Presidencia, respecto de lo que estaba ocurriendo”, indicó.

Muñoz aseguró que esta situación la vinculó a una “tensa” conversación que tuvo con el embajador Brandon Judd, quien le advirtió que esto podía ocurrir a raíz del cable submarino que se trabajaba con China.

“Ellos veían que un cable que cruzara el Pacífico desde China hacia nuestro país como una condición de inseguridad, un riesgo a la seguridad nacional tanto para su país como para el nuestro”, afirmó.

A raíz de eso, recibió antecedentes “para que podamos hacer un análisis profundo, correcto”, los cuales agradeció para que pudieran evaluarlo.

“Chile es un país soberano, que no distingue entre distintos países con los cuales tenemos relaciones respecto a un proyecto como este”, aseveró.

En cuanto a la conversación con Judd, el ministro sostuvo que fue “un poco tensa. Nadie está preparado para una conversación en esos términos. Y yo traté de ser lo más profesional posible, al mismo tiempo de reaccionar de manera, ojalá, dentro de todo cordial, y poder decirle, mira, este es el marco en el cual nosotros nos tenemos que mover”.

“A nadie le gusta que le digan una cosa como esa, como que si esto va a avanzar las personas que son responsables del proceso van a sufrir algún tipo de sanción. Sobre todo cuando estamos hablando de elementos que son extraordinariamente técnicos”, añadió.

En esa misma línea, cuestionó que “la sanción está asociada a un cable que ellos entienden que atenta contra la seguridad nacional de su país. A un cable que, por lo tanto, no quieren que ocurra. Y a un cable que, por lo tanto, cualquier funcionario que contribuya o participe para que algo así avance debe ser sancionado”.

“Es una situación que a mí me parece bastante injustificada. Me parece arbitraria y que evidentemente atenta contra la soberanía de nuestro país”, cerró.

Un golpe en lo personal

La revocación de su visa en Estados Unidos fue una noticia que, además, golpeó al ministro Juan Carlos Muñoz en lo personal puesto que tiene una hija que estudia cursos de postgrado en dicho país.

“Personalmente para mí, además, una sanción de Estados Unidos duele especialmente porque tengo un vínculo. Ahí es donde formamos nuestra familia, donde iniciamos nuestros estudios, primero en California cuatro años y medio, luego en Boston donde hice un año sabático”, reconoció.

El secretario de Estado obtuvo su doctorado en Ingeniería Civil en la Universidad de Berkeley, en la cual, además, forma parte de la Academia de Antiguos Alumnos Distinguidos.