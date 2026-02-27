Superlunes legislativo: Gobierno reúne fuerzas para último empujón legislativo y engrosar legado de Boric

El próximo lunes 2 de marzo el Congreso retomará funciones y el Gobierno ya delinea la estrategia para lograr la aprobación de una última batería de proyectos.

Tras un mes de receso, este lunes 2 de marzo el Congreso retomará sus funciones con el cambio de mando y de parlamentarios a la vuelta de la esquina.

De hecho, al actual ciclo legislativo sólo le restan seis días de sesiones; cinco en la Cámara de Diputados y cuatro en el Senado. En ese corto lapso de tiempo, el Gobierno de Gabriel Boric tiene presupuestado un último esfuerzo para sacar adelante una batería de proyectos antes de que asuma José Antonio Kast y la agenda pase a ser de la actual oposición.

El primer hito, sin embargo, no será en la sede legislativa, sino que en La Moneda. Antes del mediodía del lunes los presidentes de partido están citados al comité ampliado, instancia que reúne al mandatario, sus ministros del comité político, y los líderes de la coalición gobernante.

La tradicional reunión no se realizaba desde mediados de enero cuando el Partido Socialista, liderado por Paulina Vodanovic, congeló su participación en la alianza tras un duro desencuentro con el PC y el FA a raíz de la resolución del caso Gatica.

La idea del Gobierno es transparentar ante los presidentes de partidos qué proyectos serán prioritarios sacar en los seis días de legislatura antes del cambio de mando.

En un primer punto, está el proyecto de ley de incendios que está primera en la tabla de discusión de la Cámara para el próximo lunes a las 17:00 horas. Antes del receso, el Ejecutivo ya había tratado de apurar la tramitación, sin embargo, existió un retraso en el despacho del Senado a la Cámara Baja lo que obligó a aplazar la votación. En caso de que se apruebe sin objeciones, el proyecto quedará listo para ser despachado a ley siendo —probablemente— la última iniciativa atribuible al Ejecutivo.

¿La razón? Los otros proyectos del Gobierno de mayor tonelaje no tienen piso para ser aprobados.

La reforma política, por ejemplo, debe ser visada por la Comisión de Gobierno de la Cámara antes de pasar a Sala. El lunes de esta semana la ministra de la Segpres, Macarena Lobos, comprometió una serie de cambios al proyecto que deben ser ingresados en indicaciones lo que destrabaría las controversias. Sin embargo, los diputados aún esperan un gesto para que se dé luz verde a la fusión de los partidos que perdieron la legalidad.

Con todo, si es que la ministra lograra sacar de la Cámara la reforma, tendría que enfrentarse con el Senado donde las expectativas en torno al proyecto son muy distintas a la de los diputados.

Más lejano se ve la posibilidad de sacar adelante el FES o la Sala Cuna Universal.

Respecto al primer proyecto, a pesar de que Boric ha dicho públicamente que espera un acuerdo, lo cierto es que a los parlamentarios ya se les transmitió que no existe margen para avanzar ante las dudas de las casas de estudios y los informes desfavorables de la Contraloría y el CFA.

Otra historia es la Sala Cuna, iniciativa que está alojada en la Comisión de Edición del Senado presidida por Gustavo Sanhueza (UDI).

El gobierno insiste en que hay acuerdo técnico, algo que desmiente la oposición que ya notificó que el proyecto verá la luz en el gobierno de José Antonio Kast.

Pese al poco tiempo que queda, La Moneda también planea citar a un cónclave, posiblemente en Cerro Castillo, a los presidentes de partidos y jefes de bancada para ordenar el tablero. La idea es que la cita se realice entre martes y miércoles para tener margen de días para desplegar una última arremetida legislativa.