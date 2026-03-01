El duro análisis de la senadora Provoste al Gobierno de Boric: “Improvisador, poco efectivo y poco transparente”

Entre los “autogoles” recordó el fallido viaje de Izkia Siches a Temucuicui, la compra de la casa de Salvador Allende, el proyecto Gas a Precio Justo y el polémico cable submarino entre China y Chile.

La senadora Yasna Provoste (DC) realizó un duro análisis del paso de Gabriel Boric por La Moneda, apuntando a “los autogoles” del Ejecutivo y su incapacidad de sacar su agenda legislativa adelante.

En entrevista con El Mercurio, la legisladora aseveró que “el Gobierno del presidente Boric tuvo un problema de origen que nunca pudo superar. La derrota tan contundente en el plebiscito de 2022 condicionó o limitó el diseño original con que él y su círculo más íntimo instalaron su gobierno”.

“Sus siguientes tres años fueron un intento por administrar esa derrota inicial, haciendo cambios en la configuración del Gobierno, pero ya sin fuerza para converger, para liderar una alianza con un programa sólido, con una gestión eficaz. No tuvo un proyecto país claro que contara con apoyo mayoritario en la ciudadanía y más bien fue a hacerse cargo de crisis que tal vez no estaban en su agenda inicial”, argumentó.

La senadora Provoste expresó que si bien se logró implementar la reforma de pensiones y la Ley de 40 Horas, “me quedo con una imagen: un gobierno improvisador, poco efectivo y poco transparente, muy expuesto a sus propios autogoles”.

“A eso se suma un tema que para mí es clave: la agenda de descentralización, lo regional. Fue claramente un gran pendiente. Es como que Chile terminara entre la Alameda y Vicuña Mackenna (…) Y junto con eso, educación: son sabores amargos que deja este gobierno”, indicó la legisladora.