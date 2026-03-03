Kast pone fin a traspaso de mando con el Gobierno de Boric: “No es solamente por los dichos que le he pedido aclarar”

El presidente electo aseguró que el cable chino detonó la decisión, pero que confirma la desconfianza ante la información que han recibido en diversos temas.

El presidente electo, José Antonio Kast, a eso de las 11:00 horas, protagonizó un punto de prensa luego de la fallida reunión que sostuvo con el presidente Gabriel Boric en La Moneda, la cual duró solo 22 minutos.

En el Palacio de Gobierno, el mandatario aseguró que la cita con su sucesor no finalizó en buenos términos debido a que llegó exigiéndole “que me retracte de los dichos de que yo le había informado respecto de esta situación antes, y como eso es falso y no lo voy a hacer, decidió que las siguientes bilaterales no sucedieran”.

“Lo que hemos visto es que va a haber acusaciones de mentiras, de falta de información… yo les digo: Todo eso es falso. Acá están nuestros ministros, acá estoy yo. A los chilenos y chilenas les doy mi palabra de que en todo momento, por parte de nuestra administración, ha existido plena disposición y seguirá existiendo —hasta el 11 de marzo— de que el traspaso sea absolutamente transparente e impecable. Y seguiremos trabajando en esa línea”, agregó.

Sobre lo ocurrido en esta jornada con Boric, Kast precisó que la suspensión de la reunión “no es solamente por los dichos del presidente que le he pedido aclarar, porque se puede malinterpretar lo que el dice en una entrevista a un canal de television. Y que él aclare sus dichos y todo lo que se conversó”.

“Ojalá estuviera todo grabado. Pero vuelvo a insistir, la suspensión de la reunión de hoy es una respuesta a un proceso de traspaso que iniciamos de la mejor manera, poniendo toda las facilidades nuestras para recibir la información a disposición de los ministros entrantes, que no están en funciones”, indicó.

En esa misma línea, con lo que se encontraron fue con falta de información. “Hay falta de transparencia y lo hemos visto en distintos ministerios y reparticiones, donde nos dicen que todo está bien”, aseveró.

La conversación del 18 de febrero

José Antonio Kast, al igual y como lo hizo Gabriel Boric, hizo una cronología sobre lo ocurrido, partiendo con la llamada del pasado 18 de febrero, destacando que “los estilos de manejar las relaciones son distintos, él tiene un llamado directo y personal a cada una de las autoridades, yo trato de ir priorizando de una manera distinta“.

Ante esto, detalló que “a través de su jefe de gabinete, se contacta con mi jefe de gabinete, acordamos el horario para conversar. No sé si es previo o habiendo llegado a Rapa Nui”.

El presidente electo aseguró que en un principio iban a tratar el tema de la Niñez, pero el mandatario “me plantea un tema de la regularización de migrantes, donde le planteo que no va en línea con lo que hemos señalado en el tiempo”. A eso sumó el acuerdo de paz en La Araucanía.

“Finalmente me esboza una situación compleja del denominado cable y de algunas situaciones complejas que se estaban dando producto de conversaciones que había tenido él y otras autoridades que no me menciona, respecto de la posición de Estados Unidos”, explicó.

Luego de que Boric enunciara estos cuatro tópicos, Kast puso sobre la mesa su “preocupación” por otras situaciones como el déficit fiscal, porque “no hay cifras claras”; además de los denominados “amarres” de personas de confianza en cargos de planta. Sobre esto último, el presidente le manifestó que “no es una materia que le haya puesto atención”.

A eso sumó la reconstrucción en el Ñuble y Biobío, debido al clima que afectaría a miles de familias, y desde Viña del Mar, afectados por el megaincendio de 2024 acusaron la lenta reposición de las viviendas.

La llamada que Kast no atendió

El viernes 20 de febrero, una vez que se conoció la sanción de Estados Unidos de suspender la visa a funcionarios de Gobierno, el presidente Gabriel Boric aseguró que se comunicó de manera insistente con José Antonio Kast, pero no obtuvo respuesta.

Consultado sobre esto, el presidente electo precisó que cuando recibe dicha llamada aparece como Número desconocido. Ante esto, Kast aclaró que no responde números desconocidos y menos aún si se encuentra en una reunión, reiterando en los distintos estilos de comunicación que tienen ambos.