VIDEO – El momento en que ministro Gajardo se quiebra en vivo por proyecto que beneficia a violadores de DDHH

El ministro lamentó lo ocurrido en el Senado y recalcó que la noticia es un golpe a familiares de detenidos desaparecidos, puesto que da cuenta que los poderes públicos “no están a la altura”.

AGENCIA UNO.

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, lamentó la aprobación en el Senado del proyecto de conmutación de penas, denominada Ley Punta Peuco, donde criminales -entre ellos violadores de derechos humanos- con más de 70 años que tengan problemas de salud podrían terminar de cumplir su condena en su casa.

Tras el punto de prensa que protagonizó en el Congreso, donde calificó lo ocurrido en la Cámara Alta como “un día negro para la democracia“, fue entrevistado por TVN para el Canal 24 Horas, donde no pudo ocultar su emoción y decepción, por lo que se quebró frente a la cámara.

Al comenzar la conversación, al ministro ya se le veía complicado. “Primero que todo… Fue bien emocionante, porque estaba despidiéndome de la dirigenta de la Agrupación (de Detenidos Desaparecidos)”, señaló.

Con la voz quebrada, Gajardo indicó que la aprobación de este proyecto, “para ellos es un día terrible, han sufrido 50 años y vuelven a ver cómo, lamentablemente, los poderes públicos no están a la altura. Entonces es realmente terrible”.

Al ver cómo se encontraba, el periodista de TVN decidió dar por terminada la conversación, algo que el titular de Justicia agradeció, y continuó con el despacho para el noticiario.