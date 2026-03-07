Embajador de China y relaciones con Kast tras polémica por cable submarino: “La amistad ha trascendido muchos intercambios”

Hay “plena confianza en que la amistad y la cooperación entre China y Chile continuarán”, recalcó el diplomático.

El embajador de China en Chile, Niu Qingdao, se mostró confiado en que las relaciones entre su país y el gobierno del presidente electo, José Antonio Kast, no se verán afectadas por la polémica del cable submarino.

El diplomático se manifestó confiado en que los vínculos entre ambos países “seguirán adelante” tras el cambio de mando del próximo 11 de marzo.

Descartó a la vez que el quiebre de los vínculos entre el presidente en ejercicio y el mandatario electo a raíz del cable chino, haya provocado problemas diplomáticos entre ambos países.

“Hemos observado que el tratado de amistad entre China y Chile ha trascendido muchos intercambios gubernamentales“, manifestó el embajador Niu Qingdao en la entrevista que le concedió a CNN Chile.

Embajador destacó la amistad entre China y Chile

En esa línea, recalcó que en Beijing hay “plena confianza en que la amistad y la cooperación entre China y Chile continuarán. Tenemos muchas áreas en común”.

Sobre la controversia generada por el cable submarino, el diplomático enfatizó que, pese a lo ocurrido, mantiene el contacto con el gobierno, aunque no reveló si las conversaciones fueron con la administración actual o con la futura.

Sobre si fue con personeros del gobierno de Boric o Kast, el embajador de China puntualizó que “no estoy en condiciones de revelarlo. Nuestras conversaciones son con diferentes personas“, concluyó.

Las declaraciones del embajador se produjeron en medio del debate por el proyecto para instalar un cable submarino de fibra óptica entre Chile y Hong Kong, iniciativa que ha generado tensiones entre Estados Unidos y el actual Ejecutivo nacional, tres de cuyos funcionarios fueron sancionados por Washington, entre ellos el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz.