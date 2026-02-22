China cuestiona a EE.UU. por castigo a autoridades chilenas: “Actúan contra los intereses del país”

“La mayor amenaza externa que enfrentan los países latinoamericanos es nadie sino Estados Unidos”, añadieron.

La Embajada de China en Chile emitió una enérgica declaración contra Estados Unidos luego de que Washington revocara las visas de tres autoridades chilenas, en medio de la creciente tensión por el proyecto de cable submarino transpacífico.

De acuerdo con la representación diplomática, la iniciativa que busca conectar Hong Kong con Chile está “basado en las necesidades de ambas partes”, descartando que el plan responda a intereses ajenos a los dos países involucrados.

En el comunicado la embajada respaldó a los funcionarios sancionados y aseguró que “han actuado fieles a los intereses nacionales de Chile y a sus virtudes profesionales; ellos merecen respeto y aprecio”.

Asimismo, calificó la medida estadounidense como una señal de “obvio desprecio por la soberanía, la dignidad y los intereses nacionales de Chile”, elevando el tono del intercambio diplomático.

El texto agregó que la revocación “exhibe una naturaleza hegemónica y despótica”, lo que provocó “profunda desaprobación y fuerte rechazo” por parte de Beijing.

La delegación china subrayó que el proyecto de cable no perjudica a terceros países y acusó a Washington de buscar mantener una posición dominante en las telecomunicaciones globales.

En esa línea, sostuvo que Estados Unidos “procura continuar espiando y robando información a otros países con los cables ópticos bajo su control”.

El pronunciamiento también aludió a la Doctrina Monroe y afirmó que su aplicación histórica ha generado conflictos en América Latina. “Durante más de 200 años, la Doctrina Monroe ha traído interminables guerras, desastres y sufrimientos a los países latinoamericanos”, remarcó.

“La mayor amenaza externa que enfrentan los países latinoamericanos es nadie sino Estados Unidos”, añade el mensaje.

La controversia se originó luego de que el secretario de Estado, Marco Rubio, confirmara la sanción. Más tarde se conoció que la medida alcanza al ministro Juan Carlos Muñoz, al subsecretario Claudio Araya y a Guillermo Petersen, por supuestamente comprometer infraestructura considerada crítica.