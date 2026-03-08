“No es jaduista, jarista ni carmonista”: Jeannette Jara confirmó que seguirá militando en el PC

La ex candidata presidencial cuestionó el proyecto que conmuta las penas a los reos con enfermedades terminales, y criticó que la reunión entre Boris y Kast se haya realizado este 8M.

La ex candidata presidencial oficialista, Jeannette Jara, confirmó este domingo que, tras terminar su período de reflexión, decidió que seguirá militando en el Partido Comunista (PC).

La ex ministra del Trabajo abordó el tema durante su participación en el programa Mesa Central, de Canal 13, oportunidad en la que ratificó que “me voy a quedar militando ahí. Principalmente por valores que comparto: un mejor país, justicia social. Son valores escasos en la política“.

“No formamos una secta, sino un partido político. Como dijo Guillermo Teillier, formamos un partido de personas”, recalcó.

Junto con descartar que la colectividad que dirige Lautaro Carmona haya jugado en su contra durante las Elecciones Presidenciales 2025, Jeannette Jara enfatizó que el PC “no es jaduista, jarista ni carmonista, pero tenemos que convivir como siempre hemos hecho, tenemos que retomar una forma de entendernos”.

En esa línea, Jeannette Jara adelantó que este lunes 9 de marzo se integrará a la Comisión Política del Partido Comunista.

Jara criticó proyecto que conmuta penas a enfermos terminales

Durante la entrevista, la ex cadidata presidencial cuestionó el proyecto que se debate en el Congreso para conmutar sus penas a aquellos reos que tienen enfermedades terminales.

Sobre las autoridades que asumirán el próximo 11 de marzo, indicó que “dijeron que iban a tratar con mano dura a los delincuentes. Y lo primero que están haciendo un gesto de amor hacia los delincuentes, porque están planteando la conmutación”.

“Quieren extender la edad de jubilación. Uno puede trabajar hasta los 70, pero los presos no pueden estar presos hasta los 70“, complementó.

Respecto de la reunión de este mediodía entre Boric y Kast en La Moneda, criticó que se haya hecho este 8 de marzo.

“El sistema patriarcal invisibilizando a las mujeres. Me habría gustado que fuese otro día: las mujeres tienen este día, esta mañana, y no se priorizó“, argumentó.