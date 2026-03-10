“La banalidad del mal”: Boric ratifica su postura contra Trump a un día del cambio de mando

El mandatario compartió un video en el que su par norteamericano se burla del hundimiento del buque iraní IRIS Dena, en el que murieron más de 80 personas.

A casi 24 horas del cambio de mando, Gabriel Boric comenzó su último día como Presidente de la República con un mensaje en el que ratificó su crítica postura contra Donald Trump y en alusión a quienes le “rinden pleitesía”.

A través de su cuenta en X compartió un video en el que el empresario se burla del hundimiento del buque iraní IRIS Dena, en el que murieron más de 80 personas a raíz de un ataque estadounidense.

“¿Por qué no capturamos el barco? ¿Podríamos usarlo? Me dijeron que no, que era más divertido hundirlo“, señaló en un evento en Florida en el que, además, participó un grupo de periodistas.

Sobre el registro de Trump, Boric fue enfático y cuestionó que “este es el personaje que algunos admiran y le rinden pleitesía“, dirigiéndose a quienes aplauden las medidas y declaraciones del magnate.

“Me pone orgulloso habernos mantenido firmes y dignos como país durante nuestro mandato frente a lo que representa: la banalidad del mal“, consignó el mandatario en alusión a las múltiples oportunidades en que criticó, e incluso llegó a calificar de mentiroso, a su par estadounidense.

Esto ha llevado a tener una tensa relación con el Gobierno norteamericano, lo que ha quedado en evidencia recientemente con la polémica sobre el cable submarino.