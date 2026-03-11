El rol del Frente Amplio como oposición del Gobierno de Kast: “Estableceremos una línea roja ante retrocesos en derecho social”

Personeros del Frente Amplio dialogaron con EL DÍNAMO y anticiparon cómo será la oposición durante los próximos cuatro años, realizando una reflexión en torno a la experiencia del partido estando en el Gobierno y en el otro lado de la moneda.

Este miércoles se realizó la ceremonia del cambio de mando, donde José Antonio Kast asumió oficialmente como Presidente de la República, luego de que Gabriel Boric le entregara la banda presidencial en el Salón de Honor.

Frente a esto, surge la incógnita respecto a cómo será la oposición que ejerza el partido del mandatario saliente, el Frente Amplio (FA), en los próximos cuatro años, considerando que en su momento presentaron una férrea resistencia al gobierno del ex presidente Sebastián Piñera.

En este marco, diferentes personeros de la colectividad conversaron con EL DÍNAMO para abordar la postura que adoptarán en el próximo ciclo legislativo.

La presidenta del FA, Constanza Martínez, comenzó diciendo que “nosotros como oposición vamos a seguir trabajando como lo hemos hecho hasta ahora, poniendo en el centro los intereses de los chilenos y chilenas y tratando de avanzar”.

“Si ves la historia del Frente Amplio, nosotros participamos de la Comisión de Niñez, de la Comisión de Seguridad… El partido que representa a José Antonio Kast no participó en ningún acuerdo durante este gobierno (de Gabriel Boric), así que yo creo que vamos a seguir trabajando como lo hemos hecho hasta el momento, con mucha prioridad por las necesidades de los chilenos y chilenas y poniendo por delante eso más que cualquier otro problema”, añadió.

El diputado Ignacio Achurra, quien durante esta jornada asumió por primera vez en la Cámara, aseguró que “vamos a ser una oposición responsable con Chile y ser responsable con Chile significa concurrir y estar disponible a hablar y acordar en todas las materias que signifiquen mejora para la calidad de vida del día a día de las chilenas y los chilenos y también estableceremos una línea roja en todo lo que signifique retroceso en materia de derecho social”.

Cómo será el rol del Frente Amplio (FA) como oposición del Gobierno de Kast

En esa línea, manifestó que “este gobierno dejó un legado importante en avances, en pensiones, en Copago Cero, en Royalty Minero y todas esas van a ser para nosotros líneas rojas y no vamos a estar disponibles a concurrir. Ahora, en todo lo que sea generar mejor bienestar, progreso y seguridad para las chilenas y los chilenos, ahí estaremos disponibles”.

Sobre la posición en que parte el partido y la oposición en esta nueva legislatura tras la caída del acuerdo administrativo en la Cámara de Diputados, Achurra mencionó que “lamentablemente hubo gente que se descolgó y se bajó de ese acuerdo, en el Frente Amplio fuimos muy leales y concurrimos a ello y esto evidentemente va a dificultar la labor de contrastar lo que puedan ser iniciativas que sobre todo vayan a afectar los intereses en materia de derecho social de las chilenas y los chilenos, pero estaremos vigilantes y cumpliremos nuestra labor pese a este traspié”.

Por su parte, Gonzalo Winter respondió si es que el hecho de de haber sido gobierno cambia también la manera de ser oposición. “Todos cambiamos todo el tiempo. Yo asumí mi primer mandato con 30 años, este segundo lo voy a asumir con casi 40. Quien no cambia es porque no tiene la capacidad de ir incorporando en su reflexión las observaciones de lo que va ocurriendo en el mundo y de lo que le ocurre”, expresó.

“Creo que vienen desafíos además distintos. Yo estoy orgulloso de cómo fuimos como oposición, estoy orgulloso de cómo fuimos como oficialismo, pero eso no quita que todos los días cambio y que todos los días intento mejorar”, cerró el parlamentario.