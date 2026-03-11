“El video que nunca subimos, presi”: el emotivo registro de Piñera en el cambio de mando 2022

“Yo espero poder compartir más con ustedes, seguir estando en contacto a través de las redes sociales y decirles: la vida continúa. Así que viva Chile y muchas, muchas gracias”, cerró Sebastián Piñera.

En el marco del cambio de mando entre Gabriel Boric y José Antonio Kast, se conoció un registro del 11 de marzo de 2022, protagonizado por el fallecido ex presidente Sebastián Piñera antes de entregar la banda presidencial.

El video fue compartido por Javiera Rodríguez, ex funcionaria de Presidencia en el segundo gobierno de Piñera, con el título “el video que nunca subimos, presi”.

La grabación, que también fue viralizada por Magdalena Piñera Morel, muestra a otrora mandatario dando sus últimas impresiones antes de trasladarse al Congreso Nacional en Valparaíso.

“Ahora es 11 de marzo. Estamos dejando el Palacio de La Moneda. Estamos en el salón O’Higgins y siento sentimientos encontrados. Por una parte, nostalgia, pena. Tanto esfuerzo, tanto sacrificio, tanta gente que entregó lo mejor de sí mismo. Pero también una cierta tranquilidad del deber cumplido”, declaró Sebastián Piñera.

El ex jefe de Estado también hizo alusión a su labor desde La Moneda, indicando que “hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance, entregamos lo mejor de nosotros mismos en tiempos extraordinariamente difíciles”.

En esta línea, entregó una sincera reflexión sobre dejar el poder: “Para ser franco, uno siente un cierto sentido de alivio, como de libertad, porque la Presidencia de la República es 24/7, siete días a la semana, muy exigente. Al presidente le llegan todos los problemas y todas las decisiones difíciles”.

“Yo espero poder compartir más con ustedes, seguir estando en contacto a través de las redes sociales y decirles: la vida continúa. Así que viva Chile y muchas, muchas gracias”, cerró Sebastián Piñera.