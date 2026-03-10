FOTOS – El regreso de Baquedano: histórico monumento vuelve a Plaza Italia después de cinco años

El monumento había sido retirado en marzo de 2021 debido a los graves daños sufridos durante las manifestaciones del estallido social.

La estatua del general Manuel Baquedano fue reinstalada la madrugada de este martes en la tradicional Plaza Baquedano, conocida popularmente como Plaza Italia, en la comuna de Providencia, marcando el regreso del monumento después de casi cinco años fuera del lugar.

El monumento había sido retirado en marzo de 2021 debido a los graves daños sufridos durante las manifestaciones del estallido social, cuando fue vandalizado e incluso se registraron intentos de quemarlo y derribarlo, lo que generó riesgos estructurales. Por esta razón, el Consejo de Monumentos Nacionales decidió trasladarlo para someterlo a un proceso de restauración.

Tras finalizar los trabajos de reparación, la escultura ecuestre, que pesa varias toneladas, fue trasladada durante la noche desde el lugar donde se encontraba resguardada y colocada nuevamente sobre su pedestal en el centro de la plaza, en medio de un operativo que se extendió por varias horas debido a la complejidad del montaje.

El retorno de la estatua se produce además en el contexto de la remodelación del sector, como parte del proyecto de renovación del eje Alameda-Providencia, que incluyó cambios en la infraestructura y en el diseño urbano de la plaza.

Con su reinstalación, el histórico monumento vuelve a ocupar uno de los puntos más emblemáticos de Santiago, lugar donde permaneció desde 1928 y que en los últimos años se convirtió en un importante espacio de manifestaciones y reuniones ciudadanas.

