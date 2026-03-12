Los once nombres que integraban Libertad y Desarrollo que se sumaron al gobierno de José Antonio Kast

Mientras algunos nombres ejercen como ministros, otros se sumaron a distintos equipos en el nuevo gobierno.,

El recambio en el gobierno es total. Desde asesores, pasando por periodistas, jefes de gabinete y directores de servicio, la renovación de las distintas divisiones estatales ha sido completa.

Uno de los think tanks ligados a la UDI, y de los más reconocidos del país, vivió una migración masiva de sus profesionales al equipo del nuevo Presidente.

Se trata de Libertad y Desarrollo (LyD), el centro de estudios fundado por Carlos Cáceres, Cristián Larroulet, Hernán Büchi y Luis Larraín, que cedió once profesionales a los nuevos equipos de José Antonio Kast, siendo la migración más importante hacia las filas estatales.

Además de las ministras María Paz Arzola en la cartera de Educación y Francisca Toledo en Medio Ambiente, otros nueve expertos de LyD fueron convocados a integrarse al gobierno en distintas labores.

Entre ellos, la economista Ingrid Jones y el abogado Esteban Ávila se desempeñarán en el Ministerio del Trabajo, mientras que Jorge Ramírez lo hará en Presidencia.

En tanto, los investigadores del programa Política y Sociedad Civil de LyD, Francisco Alcorta y Daniel Rebolledo, parten a los ministerios de Defensa e Interior, respectivamente.

Asimismo, Pilar Hazbun se desempeñará en el Ministerio de Justicia; Simón Pinto en la Secretaría General de la Presidencia; Trinidad Astrain en el Ministerio de Hacienda; y Natalia Farías en el Ministerio de Economía.

Los cargos de LyD quedan distribuidos así (podrían surgir ajustes):

María Paz Arzola, ministra de Educación. Francisca Toledo, ministra de Medio Ambiente. Esteban Ávila, coordinador legislativo del Ministerio del Trabajo. Simón Pinto, coordinador de la División Jurídica de la Segpres. Francisco Alcorta, asesor del Ministerio de Defensa. Daniel Rebolledo, jefe de Estudios del Ministerio del Interior. Ingrid Jones, jefa de asesores del Ministerio del Trabajo. Natalia Farías, jefa de prensa del Ministerio de Economía. Trinidad Astrain, coordinación legislativa en el Ministerio de Hacienda. Jorge Ramírez, asesor de Presidencia. Pilar Hazbun, jefa de la División Jurídica del Ministerio de Justicia.

Los otros levantamientos

Tal y como ocurrió con Libertad y Desarrollo, el ajuste de Kast también llegó a IdeaPaís. El think tank socialcristiano, del que surgió la figura de Diego Schalper, traspasará decenas de profesionales ligados al centro de estudios al nuevo gobierno.

Dentro de ellos, José Ignacio Vial, exdirector de Formación de IdeaPaís, fue nombrado subsecretario de Medio Ambiente, mientras que Pablo Mira, exsubdirector ejecutivo, fue designado subsecretario de Derechos Humanos. Además, Cristián Loewe -exvicepresidente ejecutivo de IdeaPaís- liderará la División de Coordinación Interministerial del Ministerio del Interior, repartición a cargo del seguimiento de los compromisos programáticos.

“En total, más de 75 personas vinculadas a nuestro centro de estudios pasarán a desempeñar funciones en el gobierno, dando cuenta del cumplimiento concreto de nuestra misión institucional”, comentó la organización.