El proyecto contempla 40 medidas distribuidas en cinco ejes principales que son reconstrucción física, económica, institucional, fiscal y del orden legal y seguridad pública.

AGENCIA UNO.

El gobierno del presidente José Antonio Kast dio a conocer mayores detalles sobre su proyecto de ley de Reconstrucción Nacional, que busca enfrentar problemas en materia de vivienda, economía, orden institucional, fiscal y seguridad pública.

El anuncio se realizó durante la visita del Mandatario a la comuna de Penco, en la Región del Biobío, zona que sufrió graves daños por los incendios forestales de este año, con 19 fallecidos y más de 5.000 viviendas afectadas.

En ese contexto, Kast estuvo acompañado por los ministros de Hacienda, Jorge Quiroz; Interior, Claudio Alvarado; Seguridad, Trinidad Steinert; Defensa, Fernando Barros; y Desarrollo Social, María Jesús Wulf.

Ley de Reconstrucción Nacional: en qué consiste el proyecto presentado por el presidente Kast desde Penco

El proyecto contempla 40 medidas distribuidas en cinco ejes principales que son reconstrucción física, económica, institucional, fiscal y del orden legal y seguridad pública.

Específicamente el proyecto se desglosa de la siguiente manera:

Reconstrucción física: Incluye la ampliación del Fondo de Emergencia Transitorio por incendios y una inyección de 400.000 millones de pesos para atender la emergencia. Además, se evaluarán medidas complementarias de financiamiento para zonas afectadas.

Incluye la ampliación del Fondo de Emergencia Transitorio por incendios y una inyección de 400.000 millones de pesos para atender la emergencia. Además, se evaluarán medidas complementarias de financiamiento para zonas afectadas. Reconstrucción económica: Se propone la eliminación transitoria del IVA a la vivienda, la reducción de la tasa corporativa del 27% al 23%, la eliminación del impuesto a las ganancias de capital, subsidios para proteger el empleo formal y agilización de permisos ambientales y sectoriales.

Se propone la eliminación transitoria del IVA a la vivienda, la reducción de la tasa corporativa del 27% al 23%, la eliminación del impuesto a las ganancias de capital, subsidios para proteger el empleo formal y agilización de permisos ambientales y sectoriales. Reconstrucción institucional: Se plantea reformar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), acelerar concesiones marítimas y establecer mecanismos de reembolso cuando el Estado anula resoluciones propias.

Se plantea reformar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), acelerar concesiones marítimas y establecer mecanismos de reembolso cuando el Estado anula resoluciones propias. Reconstrucción fiscal: Entre las medidas destacan ajustes a la gratuidad universitaria, restringiéndola a nuevos deciles y a estudiantes menores de 30 años. También se busca fortalecer el Cobro del Crédito con Aval del Estado (CAE) y establecer una moratoria para nuevas universidades que ingresen al sistema.

Entre las medidas destacan ajustes a la gratuidad universitaria, restringiéndola a nuevos deciles y a estudiantes menores de 30 años. También se busca fortalecer el Cobro del Crédito con Aval del Estado (CAE) y establecer una moratoria para nuevas universidades que ingresen al sistema. Orden legal y seguridad pública: Se contempla el endurecimiento de penas por contrabando de cigarrillos y mayores sanciones al tráfico ilegal de migrantes.

El anuncio se produce tras la firma de un decreto supremo el miércoles, en el que Kast modificó el funcionamiento del comité de reconstrucción, bajo la dirección del ministro de Vivienda, Iván Poduje, para enfrentar la emergencia que afectó a Valparaíso, Ñuble y Biobío.