Tras firma de Kast: qué implica el acuerdo con EEUU por minerales críticos y tierras raras

Una de sus primeras actividades de José Antonio Kast como presidente de la República fue la firma de una declaración conjunta con el vicesecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, respecto a minerales críticos y tierras raras.

La alianza reafirma que “el apoyo mutuo en el suministro de minerales críticos resulta fundamental para la seguridad nacional y las industrias comerciales de ambos países; toma en cuenta que los minerales críticos son esenciales para la producción de tecnologías avanzadas; y busca acciones que propendan a la resiliencia y seguridad de las cadenas de suministro de minerales críticos”.

Ante esto, se establecerán contrapartes técnicas correspondientes sobre minerales críticos y tierras raras, además de fortalecer las cadenas de suministro, la identificación conjunta de proyectos de interés y explorar mecanismos de financiamiento, tanto privados como estatales, para iniciativas de inversión.

Esta primera actividad se concretará dentro de 15 días, junto con institucionalizar la cooperación entre Chile y Estados Unidos en esta materia.

En la reunión bilateral también participaron los subsecretarios de Relaciones Exteriores, Patricio Torres, y de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez.