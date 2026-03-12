Región de Valparaíso estrenará 600 nuevos buses y el 40% será eléctrico: cuándo comenzarán a circular por la ciudad

La medida permitirá reemplazar el transporte público que funciona en Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana y Concón.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El transporte público del Gran Valparaíso iniciará un importante proceso de modernización luego de que la Contraloría General de la República aprobara la adjudicación de la primera licitación destinada a renovar gran parte de la flota de buses que circula en la zona.

La medida permitirá reemplazar cerca de 600 buses que actualmente funcionan en las comunas de Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana y Concón, como parte de un plan para mejorar la calidad del servicio y modernizar el sistema de transporte público regional.

Según lo informado por las autoridades, alrededor del 40% de la nueva flota será eléctrica, lo que busca reducir las emisiones contaminantes y avanzar hacia un sistema de movilidad más sustentable.

Los nuevos buses también contarán con estándares más modernos, con mejoras en la experiencia de viaje, mayor eficiencia en el servicio y tecnologías que permitirán optimizar la operación del transporte público en la conurbación.

De acuerdo con la planificación del proyecto, los primeros buses renovados comenzarán a circular de manera gradual durante el primer trimestre de 2027, marcando el inicio de una transformación relevante para el sistema de transporte de la región.

Este proceso forma parte de un plan más amplio de modernización del transporte público del Gran Valparaíso, que contempla varias licitaciones y que, en conjunto, busca actualizar una parte importante de la flota que presta servicio en la zona.