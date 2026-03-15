De acuerdo con el sondeo, el equipo ministerial del gobierno obtuvo 36,5% de aprobación

AGENCIA UNO.

El presidente de Chile, José Antonio Kast, inició su mandato con un 47,5% de aprobación ciudadana, según los resultados de la más reciente encuesta Pulso Ciudadano, difundida este domingo.

De acuerdo con el sondeo, un 26,3% de los encuestados desaprueba la gestión del mandatario, mientras que un 26,2% afirmó no tener aún una opinión formada sobre su desempeño en los primeros días de gobierno.

Encuesta Pulso Ciudadano: José Antonio Kast inicia su mandato con 47,5% de aprobación

La encuesta de Pulso Ciudadano, realizada entre el 12 y el 13 de marzo, evaluó tanto a José Antonio Kast como a los integrantes del nuevo gabinete. En este último caso, el equipo ministerial del gobierno obtuvo 36,5% de aprobación y 30,5% de desaprobación en su debut ante la opinión pública.

El estudio también midió el nivel de conocimiento de algunas autoridades del gabinete. Entre ellas, la ministra del Deporte, Natalia Duco, aparece como la figura más reconocida por la ciudadanía con 64,8% de conocimiento, seguida por la ministra de Energía, Ximena Rincón, con 63%. En tercer lugar se ubica la ministra secretaria general de Gobierno, Mara Sedini, con 38,3%.

Pulso Ciudadano es un estudio de opinión pública que monitorea periódicamente la percepción de la ciudadanía sobre el desempeño del gobierno, la situación del país y diversos temas políticos y sociales en Chile.