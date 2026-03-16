Briones cuestiona el “gobierno de emergencia” de Kast y advierte que recorte de US$ 6.000 millones será “muy difícil”

A su juicio, una forma de avanzar en esa dirección sería mediante mecanismos de gradualidad o condiciones fiscales claras.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El ex ministro de Hacienda Ignacio Briones analizó el inicio del Gobierno del presidente José Antonio Kast y el escenario de la centroderecha tras la última elección presidencial, advirtiendo además sobre las dificultades fiscales que implicaría cumplir con la meta de reducir el gasto público en US$ 6.000 millones en un plazo de 18 meses.

En conversación con el programa Influyentes de CNN Chile, el economista y actual presidente del centro de estudios Horizontal cuestionó la premisa con la que el Ejecutivo ha planteado el inicio de su administración.

“El concepto de Gobierno de emergencia fue una genialidad electoral extraordinaria, pero me parece que el concepto es problemático en un horizonte más largo”, afirmó en conversación con la periodista Paula Escobar.

A su juicio, este enfoque “tiene el riesgo de olvidar las urgencias de mediano y largo plazo”, por lo que llamó a que el estilo del Mandatario se traduzca en transformaciones de fondo. “Se tiene que traducir en reformas jugadas, de esas que son costosas políticamente”, sostuvo.

En el plano económico, el ex secretario de Estado manifestó reparos técnicos respecto de la promesa del gobierno de recortar US$ 6.000 millones del presupuesto estatal en un año y medio.

Si bien coincidió en la necesidad de contener el gasto público debido al actual desequilibrio fiscal, consideró que la meta es demasiado exigente en ese plazo.

“Acá la clave es recuperar la credibilidad con metas exigentes pero cumplibles”, sostuvo.

Según explicó, un ajuste cercano al 7% del gasto fiscal de manera inmediata enfrentará dificultades políticas relevantes, incluso dentro del oficialismo, debido a la resistencia que podría surgir en el Congreso.

Sobre la propuesta de reducir el impuesto corporativo a grandes empresas desde 27% a 23%, Briones valoró la orientación de la medida, aunque advirtió que tendrá efectos en la recaudación fiscal.

A su juicio, una forma de avanzar en esa dirección sería mediante mecanismos de gradualidad o condiciones fiscales claras. “Si usted logra una rebaja de gastos que es permanente, usted baja la tasa automáticamente”, sugirió.

También propuso impulsar leyes de “invariabilidad tributaria” para otorgar certezas a la inversión.

Briones advierte riesgo de diluir identidades en la derecha

Durante la entrevista, Briones también abordó la amplia derrota presidencial de Evelyn Matthei, candidata del sector al que él pertenece, señalando que el resultado obliga a una reflexión profunda en la derecha.

“Evidentemente en la derecha hay dos proyectos que tienen cosas en común naturalmente, pero tienen diferencias importantes”, señaló.

En esa línea, planteó que el ideario del llamado “piñerismo” es distinto al proyecto político que finalmente llegó al poder. “Es indudablemente distinto del muy legítimo proyecto ganador que encabezó José Antonio Kast”, afirmó.

Respecto a la incorporación de figuras de la centroderecha tradicional y de Evópoli en el nuevo Ejecutivo, Briones restó dramatismo a las críticas internas.

“La política es una competencia por el poder y no hay nada peor que le pueda pasar a un político que estar fuera de la línea de poder”, señaló.

Sin embargo, también advirtió sobre los riesgos de diluir identidades políticas dentro de la coalición gobernante. “Espero que haya una reflexión en la cual uno no abdique de las diferencias que tiene, del proyecto que tiene, porque si no, cuando se termina amalgamando completamente, tú diluyes tu identidad”, planteó.