El debate económico se estrecha: Briones apunta a factibilidad del programa de Kast y asegura que no se puede operar solo con voluntarismo

Esta mañana, varios rostros de la política y la economía se dieron cita en el encuentro organizado por la Universidad del Desarrollo (UDD), que enfrentó a los asesores económicos de tres candidatos presidenciales para debatir respecto a los programas que buscan retomar el crecimiento del país: Luis Eduardo Escobar (Jeannette Jara), Ignacio Briones (Evelyn Matthei) y Jorge Quiroz (José Antonio Kast).

Aunque el debate estuvo más bien centrado en los candidatos de derecha, los tres se han encontrado varias veces y la discusión la encendió Ignacio Briones.

El ex ministro de Hacienda de Sebastián Piñera emplazó a Quiroz a explicar algunos puntos que, de acuerdo con los cálculos del equipo de la candidata de derecha, no cuadran en cuanto a la magnitud de los recortes fiscales propuestos, y también por la dificultad que tendría el aparato político para ejecutar cambios radicales como los planteados por el candidato republicano.

“A Jorge (Quiroz) y al programa de los republicanos, mi principal crítica es el voluntarismo que veo en muchas medidas. Una desconexión de cómo funciona la cosa con guitarra, con la economía política, con el Congreso”, abrió fuegos el representante de Matthei.

Briones explicó que existe todo un aparataje administrativo para realizar cambios en el Estado. Por ejemplo, el comando de Kast dio como referencia la posibilidad de modificar en treinta días las ordenanzas de densidad de construcción, como parte de las propuestas para acelerar la inversión.

“Todo lo que uno haga, incluso las cosas administrativas, por ejemplo, para cambiar una ley de ordenanza, no son 30 días, porque desde allá tiene que ir a la Contraloría y eso toma más tiempo. En el mundo real las cosas son un poquito más difíciles“, añadió el exsecretario de Hacienda.

Briones insistió en un punto: el ajuste fiscal propuesto por José Antonio Kast le genera dudas. “Nosotros también tenemos un plan de autoridad fiscal. Y en el diario se lee mal. Se indica que planteamos un ajuste de hasta ocho mil millones y republicanos seis mil. Pero la verdad es que republicanos son $28 mil millones, según entendí. Hay $2 mil millones que reutilizan. Entonces la sumatoria en un gobierno de 48 meses son entre $24 mil millones y $28 mil millones si tomamos el monto neto o bruto. Y nosotros estamos hablando de $8 mil millones. Yo te digo, $28 mil millones, buena suerte. Porque eso no veo cómo lo pueden hacer sin reformas legales”, detalló.

Quiroz sacó guante blanco y dijo que no se quería referir ni al programa de Matthei ni de Jara, que en cambio prefería explayarse en sus propuestas y que la candidata de derecha y sus equipos iban a tener que trabajar juntos. “No voy a ocupar este tiempo en referirme mucho a mis otros dos colegas. El norte nuestro es explicar mejor lo que pensamos hacer“, contestó el economista del equipo de Kast, aunque aseguró que “pensamos que ese ajuste es absolutamente posible”.

“Los $7.000 millones de dólares que hay hoy en día esperando la aprobación de su RCA (Resolución de Calificación Ambiental) muchas veces es porque el gabinete, el consejo de ministros, no se junta. (…). Eso es pura gestión“, se defendió.

Briones no soltó la posta y le preguntó a Quiroz de dónde iban a provenir ahorros tan significativos, si se trataba de programas y cuáles. “La Junji es un programa que no funciona bien y no se puede eliminar”, ejemplificó. Quiroz contestó que los programas prescindibles están totalmente identificados, aunque dijo que prefería “no ahondar” en cuáles son, pues no quería hacer eco de un problema de “economía política del que nos podemos hacer cargo el 11 de marzo”.

Sin espacio para ahorro fiscal

Por su parte, el representante de la izquierda, Luis Eduardo Escobar, sinceró que ve muy difícil generar cualquier reducción del gasto fiscal. “El tema de reducir en $6.000 millones netos el gasto público significa que vamos a tener que reducir ciertos servicios que hoy día presta el Estado“, comentó.

El economista agregó que la propuesta programática de Jara apunta a reasignar y reordenar dentro del Estado el gasto público. “Si no logramos ponernos de acuerdo sobre a dónde queremos llegar y cómo queremos hacerlo para llegar ahí y cómo se van a repartir los costos de hacer eso, entonces vamos a tener un problema. Respecto de los dos, yo creo que el recorte que están proponiendo en el equipo de Quiroz es tan brutal que además conlleva una recesión económica de la cual nunca se habla. ¿Por qué? Porque la demanda caería por lo menos dos puntos del PIB en algo así como 24 meses”, sentenció.

A la salida del seminario, Escobar aseguró que la derecha está preocupada de marcar diferencias, pues el escenario más cierto es que será Kast quien pase a una segunda vuelta de balotaje. “Los números actuales de las encuestas indican que los que pasarían a la segunda vuelta serían la candidatura de Jeanette Jara y la candidatura de Kast. Entonces yo creo que tal vez el señor Briones ha visto la necesidad de enfrentarse más bien a Kast que a nosotros, porque sobre nosotros no cabe ninguna duda de que pasamos a segunda vuelta”, concluyó.