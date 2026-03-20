De Grange y posibles manifestaciones por efectos de alza de combustibles: “El gobierno anterior subió la tarifa en $95 y nada ocurrió”

El ministro de Transportes sostuvo que “espero tengamos la madurez” para abordar este tema, refiriéndose a los desafíos de la cartera ante el ajuste del MEPCO.

El ministro de Transportes, Louis de Grange, se refirió a la posibilidad de que se produzcan manifestaciones ante el alza de los combustibles y los ajustes al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO), señalando que espera que “tengamos madurez para abordar estos temas mediante el diálogo”.

En conversación con Radio Infinita, el secretario de Estado manifestó que “no es primera vez que que ocurren estas variaciones esporádicas en los precios internacionales del petróleo (…) es uno de los factores que que más se ve afectado y por supuesto eso repercute directamente en la oferta de diferentes servicios de transporte, como los camiones, los taxis colectivos, los buses en regiones, y, por lo tanto, eso se está monitoreando permanentemente”.

Respecto a estas crisis, el titular de Transportes expuso que “las variaciones en los precios han ocurrido históricamente y tienden a estabilizarse con el tiempo, y en ese sentido, los mecanismos que dispone el Estado de Chile para generar mitigación en las variaciones de precio tienen un resultado adecuado”.

Ministro De Grange e impacto de alza de combustibles en transportes

En cuanto a cómo se podría aminorar el malestar sobre esta situación, como lo han evidenciado los gremios de transportes de carga, el ministro comentó que “estas conversaciones son permanentes, yo creo que acá lo importante es mantener el diálogo, todos tenemos que que ser conscientes de la realidad internacional, una realidad que afecta no solo a Chile, sino a muchos otros países”.

A lo que agregó: “Por su puesto que está la disponibilidad de conversación y mantener las puertas abiertas para avanzar en aquellas medidas dentro de la realidad que como país seamos capaces de hacernos cargo, y ver de qué forma generar una oferta que sea sostenible en materia de precios y permita distribuir las necesidades, tanto de carga como de movilidad a nivel nacional”.

Tras ello, Louis de Grange abordó la posible molestia de la ciudadanía y las eventuales movilizaciones que se podrían generar por los efectos del alza de los combustibles, sosteniendo que “el gobierno anterior subió la tarifa del transporte público de Santiago $95 y nada de lo que mencionas ha ocurrido”.

Considerando lo anterior, el secretario de Estado cerró diciendo que “espero que tengamos la madurez como país de abordar estos temas mediante el diálogo, mediante un sentido de realidad, y, por supuesto, hacer todas las gestiones posibles para que el impacto de los precios internacionales dure lo menos posible y sea lo mayor controladamente posible”.