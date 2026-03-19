Los efectos que tendrá para el bolsillo de los chilenos el alza del petróleo y el eventual fin del MEPCO

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, reiteró que el Ejecutivo modificará el MEPCO en el corto plazo, lo que traerá una serie de consecuencias.

AGENCIA UNO

La llegada del Gobierno de José Antonio Kast trajo consigo una serie de anuncios en materia económica, donde destaca el eventual fin del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO), en el marco de la guerra en Irán, que disparó el precio del petróleo a nivel mundial.

“El escenario económico mundial ha dado un cambio importante en las últimas semanas, poniendo a Chile en una posición externa bastante vulnerable”, expresó Gonzalo Escobar, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello.

“Para una economía como la nuestra, que importa cerca del 98% del petróleo que consume, este fenómeno no es solo una cifra más; es, en la práctica, un impuesto regresivo que golpea directamente al presupuesto familiar”, advirtió el economista.

El primer efecto que tendrá el incremento del petróleo será el incremento en el precio de los combustibles en las estaciones de servicio, lo que repercutirá en el abastecimiento de insumos a nivel nacional.

“Cuando el petróleo sube, aumenta el costo de flete de las frutas y verduras desde los predios agrícolas, de los abarrotes que llegan a los centros de distribución y de los insumos intermedios para los procesos productivos”, precisó Escobar.

Esto generará un alza de la inflación, lo que se verá reflejado en el rápidamente al Índice de Precios al Consumidor (IPC), afectando especialmente a los alimentos, “que es precisamente donde las familias de menores ingresos destinan gran parte de su gasto mensual. Este incremento de precios se traduce en una pérdida inmediata del poder adquisitivo. No se trata solo de que llenar el estanque del auto sea más caro; es que el costo de la vida sube mientras los salarios nominales suelen reaccionar con demora”.

¿Qué pasará con los créditos y la tasa de interés?

Gonzalo Escobar indicó que este escenario dejará en una encrucijada al Banco Central, ya que deberá bajar las tasas de interés para impulsar el crecimiento, pero un incremento del precio del petróleo afectará el tipo de cambio.

“Si el petróleo sigue escalando -continúa el académico-, el Banco Central podría verse forzado a moderar la baja de tasas para evitar que las expectativas de inflación se desanclen. Esto encarece el crédito para las personas y las empresas, generando un enfriamiento adicional de la economía”.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, reiteró que el Ejecutivo modificará el MEPCO en el corto plazo, apuntando que “no vamos a esperar a que la fortuna de vuelta las cosas mientras gastamos, escúchenme bien, si seguimos las reglas normales, US$200 millones por semana”.

“Con US$200 millones se resuelven todas las listas oncológicas de espera en Chile y en un periodo de 90 días, y en una semana nos podemos gastar echándole bencina al estanque a un precio más bajo que el que le cuesta echarle bencina al estanque al ciudadano norteamericano”, aseguró Quiroz.