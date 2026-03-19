Presidentes del Senado y Cámara anuncian próximo ingreso de proyecto para modificar el MEPCO

“Vamos a estudiar con detención el proyecto que va a enviar el Ejecutivo y vamos a preocuparnos primero de que este costo no afecte o afecte lo menos posible el bolsillo de los chilenos”, cerró el presidente de la Cámara Baja.

Paulina Núñez (RN) y Jorge Alessandri (UDI), presidentes del Senado y Cámara de Diputados, respectivamente, llegaron hasta La Moneda para reunirse con José Antonio Kast, para tratar el proyecto de modificación del Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (MEPCO).

Tras la cita, los parlamentarios informaron que la iniciativa será presentada la próxima semana en el Congreso Nacional para su discusión, luego que el Ministerio de Hacienda pusiera en duda la extensión de este mecanismo para controlar las alzas en los combustibles.

“Cuando se gobierna hay que tomar decisiones. Hay decisiones que se piensan para un momento determinado, voy a denominarlo una urgencia, y hay otras que efectivamente se piensan para mediano o largo plazo, y hoy día tenemos una urgencia a propósito de la guerra y creemos que la mayor preocupación tiene que ser afectar lo menos posible, lo más sentido para la ciudadanía. Obviamente, el valor del transporte público y también el valor del combustible de la parafina”, indicó la senadora Núñez.

Junto con ello, la presidenta del Senado respondió a los cuestionamientos de la oposición: “La legislación en esta materia no puede detenerse en cuestiones ideológicas o en cómo le produzco o no, eventualmente, un primer gallito al gobierno o al ministro que está de turno”.

“En esto tenemos que actuar de manera responsable, entendiendo, además, que son consecuencias las que hoy día estamos viviendo, y evidentemente lo que esperamos, sobre todo, y quiero marcar el punto desde el Senado, es por eso que la próxima semana ya se va a empezar a discutir de este proyecto, y esperamos que haya la mayor altura de miras”, declaró Paulina Núñez.

Sus palabras fueron compartidas por Alessadri, quien apuntó a las limitaciones del MEPCO. “Este sistema llamado MEPCO en Chile sirve para los vaivenes de precios normales del mercado del petróleo, del combustible internacional. El MEPCO sirve para eso, pero el MEPCO no es suficiente para una guerra entre Estados Unidos e Irán”.

“Vamos a estudiar con detención el proyecto que va a enviar el Ejecutivo y vamos a preocuparnos primero de que este costo no afecte o afecte lo menos posible el bolsillo de los chilenos”, cerró el presidente de la Cámara Baja.