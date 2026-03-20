Los dardos de Marcel al Gobierno de Kast y su defensa al MEPCO: “Nosotros no nos dedicamos a quejarnos”

El exministro de Hacienda recordó el escenario en el que asumieron, asegurando que mantuvieron el MEPCO con el petróleo a US$ 100, añadiendo que “veníamos de un déficit muy grande”.

El exministro de Hacienda, Mario Marcel, defendió la gestión fiscal del Gobierno de Gabriel Boric ante los constantes cuestionamientos de la administración de José Antonio Kast y abordó la controversia que ha surgido por los ajustes al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO).

En diálogo con Radio Duna, el exsecretario de Estado comenzó afirmando que “de los cuatro años de Gobierno, el 2022 hubo el mayor ajuste fiscal que hemos tenido históricamente. Fue el mayor ajuste fiscal que hubo en el mundo, donde se partió de una situación bastante más compleja que la de hoy”.

A pesar de defender la gestión de la administración anterior, Marcel reconoció que hubo dos hechos que lamentó. “Hay dos cosas que me duelen mucho durante el periodo que fui ministro: una fue el rechazo de la reforma tributaria y la otra fue el incumplimiento de la meta fiscal en el 2024“, expresó, señalando que “habiendo creado la regla fiscal, no me gusta que no se cumpla”.

Mario Marcel abordó las medidas que ha anunciado el Gobierno de Kast y el ajuste al MEPCO

Por otro lado, Marcel se refirió a la medidas económicas que ha anunciado el Gobierno de Kast, aunque manifestó que espera tener más detalles para transmitir su postura de manera más profunda.

No obstante, tuvo palabras para la polémica que ha generado la intención del Ministerio de Hacienda de modificar el MEPCO. “A nosotros nos tocó exactamente el escenario que estamos viendo ahora”, sostuvo.

Bajo este contexto, recordó que “en el año 2022 estaba empezando el gobierno, vino la guerra en Ucrania, el precio del petróleo se fue sobre 100 dólares durante cuatro meses seguidos y teníamos que resolver respecto del MEPCO y resolvimos dejar que funcionara”.

“Lo hicimos porque en aquel entonces teníamos la inflación al alza, la situación de los hogares era complicada, la situación del transporte era complicada, y en eso se comprometieron recursos por US$ 2.500 millones. Pero eso se hizo dentro de un ejercicio de ajuste, o sea, igual se recortó el gasto en 23%”, explicó el economista.

Tras ello, el extitular de Hacienda cuestionó al actual Gobierno producto de las críticas que han realizado por el tema de la caja fiscal y las finanzas.

“Nosotros como gobierno, a pesar de que teníamos una situación difícil, no nos dedicamos a quejarnos ni a culpar al gobierno anterior de la situación con la que partíamos. Nos dedicamos a trabajar, a gobernar”, aseveró.

“Veníamos de un déficit muy grande, venía la PGU desfinanciada, venía toda la deuda con las generadoras eléctricas por el congelamiento de las tarifas, venía toda la deuda con los prestadores privados por el COVID-19; pero nos dedicamos a gobernar. Y lo tercero es que no teníamos previsto una reforma que bajara impuestos, ni tampoco teníamos planes de aumentar drásticamente el gasto público”, sentenció Mario Marcel.