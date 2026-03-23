Subsecretario de Justicia adelanta “sorpresas” en indultos: “Va a provocar unidad y reencuentro”

Luis Silva recalcó que “la sorpresa que nos va a dar el presidente es que su decisión en esta materia va a provocar unidad, reencuentro. Pero esa es la sorpresa que él nos tiene reservada“.

AGENCIA UNO

Luis Silva, subsecretario de Justicia, se refirió a la polémica generada por los anunciados indultos presidenciales de José Antonio Kast, que tendría como principales protagonistas a condenados por violaciones a los derechos humanos en el estallido social.

Ante esta situación, el ex integrante del Consejo Constitucional relató a radio ADN que “yo creo honestamente que el presidente nos va a dar una sorpresa cuando se pronuncie sobre esta materia”.

Silva apuntó que el propio presidente Kast “contextualiza la decisión en su deseo de provocar un reencuentro y de provocar unidad”.

Consultado sobre si Patricio Maturana, condenado por dejar ciega a la senadora Fabiola Campillai, podría ser uno de los beneficiados con el indulto presidencial, el subsecretario de Justicia expresó que “entiendo yo que es el del Capitán Maturana, pero honestamente no tengo certeza, y se lo digo porque es lo que leí en un titular de diario”.

Sin embargo, Luis Silva recalcó que “la sorpresa que nos va a dar el presidente es que su decisión en esta materia va a provocar unidad, reencuentro. Pero esa es la sorpresa que él nos tiene reservada“.

Ante los cuestionamientos en esta materia, el funcionario de Gobierno aseveró que “a quienes tienen esta aprehensión y no ven cómo una decisión en esta materia pudiera significar reencuentro, pudiera significar unidad, él responde, vamos a sorprenderlos, vamos a sorprender haciendo un llamado a la unidad. Y yo creo que hay que estar atentos a sorpresas, e insisto, creo que hay que tomársela en serio y hay que tomársela literalmente”.

En cuanto a la postura de cierto sector parlamentario de eliminar los indultos presidenciales, apoyado por la presidenta de la Corte Suprema, Luis Silva respondió que “es una cuestión absolutamente opinable en lo político”.

“Es perfectamente legítimo que los parlamentarios quieran eliminarlo de la Constitución, y eso obviamente que se discutirá en su sede que es el Congreso”, puntualizó Silva.