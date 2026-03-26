El tenso cruce entre Alvarado y oposición por vínculo con empresa de combustibles: “Tengo el legítimo derecho”

Diputados de oposición lo cuestionaron por su vínculo con una empresa de combustibles. Alvarado dejó la administración de esa empresa en febrero, antes de asumir como ministro del Interior.

El Congreso vivió una extensa y acalorada jornada en la que se aprobó y se despachó a ley el proyecto que busca amortiguar el alza de los combustibles, donde el ministro del Interior, Claudio Alvarado, fue duramente cuestionado por su nexo con una empresa petrolera, Sociedad de Inversiones El Alba LTDA.

En medio de fuertes intercambios entre representantes del oficialismo y oposición, el secretario de Estado fue blanco de una interpelación directa. En la sesión, la diputada Gael Yeomans (FA) expuso que Alvarado administró una empresa de combustibles hasta febrero.

“No le parece razonable que usted debió haberse abstenido de intervenir en esta discusión debido a su anterior participación en una empresa ligada al rubro de las petroleras, como lo es la Sociedad de Inversiones Alba. No es razonable, es un mínimo de imparcialidad”, expresó la parlamentaria.

Tras ello, se sumó el diputado Matías Fernández (FA), quien aseveró que “Chile merece una explicación del ministro Alvarado. No transparentó su participación en una empresa del petróleo y recién se habría desvinculado en febrero. Mientras las familias pagan más por los combustibles, esto huele a conflicto de interés”.

La respuesta del ministro Claudio Alvarado a los emplazamientos de la oposición

Posteriormente, el titular de Interior se defendió y acusó que los emplazamientos tienen motivaciones políticas en su contra.

“En base a los emplazamientos que me hacen en la sala, que se informen adecuadamente. Tengo una larga trayectoria pública, 16 años en este Congreso, he estado más de 6 años en el Poder Ejecutivo, he sido senador de la República; mis declaraciones de patrimonio y de intereses son públicas y, si algunos quieren utilizar de mala fe o producto de que no les gusta un proyecto de ley, sacar a colación situaciones de carácter personal que no se ajustan a la realidad, ellos tendrán que dar las propias explicaciones”, comenzó diciendo.

“Cuando no hay argumentos, se cae en la descalificación personal. Cuando hay buenos argumentos, se hace un debate político con altura. Si alguien quiere ensuciar la política, que, por favor, después vayan al lavamanos, se limpien las manos y seguimos conversando”, añadió.

Siguiendo en esa línea, afirmó que regularizó su situación antes de asumir su rol en el Gobierno: “Yo tengo el legítimo derecho a tener actividades comerciales, y esas actividades comerciales se desarrollan familiarmente desde la década del 80; por lo tanto, consciente de que asumía una responsabilidad en el Gobierno, en febrero, están las escrituras públicas inscritas en el Conservador de Bienes Raíces en el respectivo Registro de Comercio, que yo dejé en la administración de esa sociedad a la cual se hace mención”.

“Esto lo tomo solamente como una falta de argumento, una falta de altura y de una mala calidad de un sector político“, complementó.

A pesar de la explicación del secretario de Estado, Yeomans replicó que “él lo que dice es que en febrero ya no tiene administración. Pero no aclara respecto a su participación en las empresas, y eso es lo que estamos pidiendo que aclare”.