“Estado en quiebra”: Cristián Valenzuela, el asesor de Kast que provocó impasse de La Moneda con Contraloría y el Banco Central

El principal asesor de José Antonio Kast, quien en su momento tildó de “parásitos” a los funcionarios públicos, salió a asumir las responsabilidades por este error comunicacional.

AGENCIA UNO

Uno de los grandes argumentos comunicacionales de La Moneda para justificar el “bencinazo” anunciado por el Ministerio de Hacienda y no usar el MEPCO para regular el precio de los combustibles fue replicar en redes sociales oficiales que “nos dejaron sin plata. Un Estado en la quiebra”.

Sin embargo, esto discurso tuvo como principal detractor, además de la oposición, al propio ministro Jorge Quiroz, quien evitó usar este término desde el Congreso.

“Jamás ocuparía como palabra que el Estado está quebrado. Lo que ocurre es que el Estado está en una situación fiscal deteriorada”, precisó el titular de Hacienda.

Esto, ya que validar la tesis de la quiebra fiscal sería enviar un mensaje a los mercados e inversionistas que Chile no tiene capacidad de pago para enfrentar sus obligaciones monetarias.

La postura de Jorge Quiroz fue replicada por su par de Interior, Claudio Alvarado, quien expresó durante la jornada que “tal como señaló el ministro Quiroz ayer, estamos en una situación fiscal deteriorada, compleja, donde la caja fiscal se recibió prácticamente casi en cero, con 40 millones de dólares, y donde en el mes de enero el gobierno saliente tuvo que hacer uso de autorizaciones de crédito que se establecen en la Ley de Presupuesto para poder tener recursos para que el Estado pueda funcionar”.

Ante esta controversia, todas las miradas apuntaron al Segundo Piso de La Moneda, especialmente a la Secretaría de Comunicaciones (Secom), dirigida por Felipe Costabal, por diseñar este discurso de un Estado en bancarrota.

Sin embargo, Cristián Valenzuela, director de Comunicaciones del Segundo Piso y principal asesor de José Antonio Kast, asumió la responsabilidad por la publicación de estos mensajes y su viralización en redes oficiales.

Valenzuela ya protagonizó otra polémica durante la campaña presidencial, luego que en una columna de opinión tratara a los funcionarios públicos de “parásitos”, a pesar de ser parte del aparato estatal como consejero de Alta Dirección Pública.

Contraloría y Banco Central cuestionan relato de “Estado en quiebra”

Pero la tesis planteada por Cristián Valenzuela encontraron eco en entes como la Contraloría General de la República y el propio Banco Central, donde el organismo dirigido por Dorothy Pérez instó a Segegob a entregar una serie de antecedentes como detalles de uso fiscales utilizados en la campaña de difusión, quienes participaron en su creación y los justificativos para sustentar este mensaje.

Por su parte, Rosanna Costa, presidenta del Banco Central, también se sumó a la discusión, indicando que respaldaba al ministro Jorge Quiroz. “No es la forma de llevar el debate de cuál es la situación fiscal. Creo que la palabra no es la más afortunada”, sostuvo.

“Para el Banco Central, las decisiones de política fiscal son un antecedente que incorporamos en las proyecciones. Hay una institución en nuestro país creada específicamente para asesorar al Ministerio de Hacienda y hacer una evaluación en particular de cómo va la sostenibilidad de la política fiscal”, puntualizó Costa.