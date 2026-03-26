“Es mentira que no hay plata” y “están muy acelerados”: la advertencia de Parisi al Gobierno de Kast por alza en bencinas

El líder del PDG cuestionó a la administración de Kast, señalando que “están peleando mucho por salir en la prensa” y “están cometiendo errores que los está pagando la gente”.

El ex candidato presidencial, Franco Parisi (PDG), cuestionó al Gobierno de José Antonio Kast ante el alza de los combustibles, a raíz de los ajustes que el Ejecutivo realizó al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO).

En diálogo con Radio Agricultura, el fundador del Partido de la Gente explicó que se trata de una crisis de “corto plazo” que se puede extender por un máximo de seis meses. “Por lo tanto, uno no puede hacer este traspaso, en el caso del petróleo, más de un 60% al precio, para que lo asuman de un sopetón en Chile. El gobierno se tiene que caracterizar en estos casos para aminorar estos choques que son transitorios”, sostuvo.

A su juicio, la administración “debió de haber hecho sí o sí un fondo a través de ahorro con menores sueldos a los grandes sueldos que hay en el gobierno para de esa forma mitigar ese efecto”.

Respecto a la gestión del Gobierno en esta materia, Parisi aseguró que traspasar el alza directamente a los consumidores “es un tremendo error que va a tener un costo social, costo económico, y también un costo político”.

“Es mentira que no había plata“, aseveró, señalando que “el costo de mantener la tarifa del Transantiago permanente de aquí a diciembre significa por lo menos 400 millones de dólares, más el fondo espejo: estamos hablando de 800 millones”.

Sobre las otras medidas de mitigación, el ex candidato presidencial dijo que en la suma “estamos hablando cerca en total, como 1000 millones”. De acuerdo a Parisi, hacer el traspaso de forma pausada en tres o cuatro meses “habría sido aproximadamente 700 millones”, por lo que “hubiera salido mucho más barato”.

La arremetida de Franco Parisi contra el Gobierno de José Antonio Kast

“Todavía hay algunos ministros que están en la teoría de esta urgencia y por lo tanto no están tomando las decisiones correctas, y le está haciendo mal a Chile”, agregó.

En cuanto a las filas que se formaron en las bencineras previo al alza, sostuvo que “no es bueno para Chile. Hay mucho malestar, la gente está asustada, ha sido muy mal llevada a esta crisis, tanto en el fondo como en la forma. Yo creo que esto debió haber sido mucho más consensuado, conversado con las distintas bancadas, y no con este sopetón de yo me la sé toda. Creo que ha sido malo”.

En esa línea, criticó: “Aquí hay un desacople entre el impacto que tiene (esta alza de bencinas) en las grandes empresas versus la gran clase media chilena, y ahí es donde yo creo que le falta la sensibilidad política al presidente”.

A lo que añadió: “Están muy acelerados sus ministros, están peleando mucho por salir en la prensa, y no están teniendo esta sensibilidad que se requiere el presidente de tomar las decisiones reposadas”.

Respecto al traspié comunicacional de Gobierno al asegurar que el Estado “está en quiebra”, Parisi comentó que eso refleja que existe una “descoordinación gigantesca” en el Ejecutivo. “Aquí hubo un apresuramiento, una cabeza caliente que está tirando estas cosas, o fue un distractivo. Yo creo que hay que despedir a alguien, el que fue el promotor de esta idea”, expuso.

Para cerrar, realizó un llamado al presidente Kast y a los miembros de su gabinete: “Yo los llamaría a la calma, ojalá que tengan este fin de semana una reunión en Cerro Castillo para que respire un poquito de aire marino, porque está muy acelerado y están cometiendo errores que los está pagando la gente“.