La normativa entrega un conjunto de herramientas para reducir el impacto en los hogares y en los sectores productivos.

AGENCIA UNO.

Tras la aprobación en el Congreso Nacional del proyecto de Ley de Emergencia Energética, el presidente José Antonio Kast acompañado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, firmó el decreto promulgatorio correspondiente para su publicación en el Diario Oficial.

Al respecto, el jefe de Estado agradeció la rapidez con la que el Parlamento actuó para sacar adelante una ley que beneficiará a parte de la población.

Kast promulga Ley de Emergencia Energética: revisa las tres principales medidas y quiénes serán beneficiados

La ley promulgada entrega un conjunto de herramientas para reducir el impacto en los hogares y en los sectores productivos.

Entre las medidas se incluyen:

Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo

Se faculta al Ministerio de Hacienda para aumentar el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP) hasta un máximo de 60 millones de dólares, mediante una o varias transferencias de los recursos disponibles en los activos financieros del Tesoro Público.

Esta facultad podrá aplicarse hasta el 31 de diciembre de 2026 y tiene como objetivo evitar que suba el precio de la parafina, considerando el alza del petróleo por el conflicto armado en Medio Oriente.

Además, se modificará el impuesto específico a los combustibles, estableciendo distintos porcentajes de reducción según los ingresos anuales de los contribuyentes:

80% de reducción para quienes tengan ingresos anuales iguales o menores a 2.400 UF.

70% para contribuyentes con ingresos entre 2.400 y 6.000 UF.

52,5% para quienes perciban entre 6.000 y 20.000 UF anuales.

31% para aquellos con ingresos superiores a 20.000 UF.

Subsidio transporte

Se implementará un subsidio nacional dirigido al transporte público remunerado de pasajeros. Desde el 1 de abril de 2026 y durante seis meses, se otorgará un bono mensual de cien mil pesos a los propietarios de taxis y colectivos que, al 24 de marzo de 2026, estén inscritos en el Registro Nacional de Servicios de Transportes de Pasajeros.

La medida también beneficiará a transportistas escolares. Este bono solo podrá utilizarse para la compra de combustibles y podrá ser transferido al conductor del vehículo.

Congelamiento de tarifa

Finalmente, la tarifa del Transantiago (sistema Red) se mantendrá congelada hasta diciembre de 2026, mientras que en las regiones se implementará un mecanismo equivalente de recursos, conocido como sistema “espejo”.