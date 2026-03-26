La trama socialista en el Senado: De Urresti se queda con la presidencia para 2027 y Vodanovic le quita piso a Cicardini

Pese a que Vodanovic aspiraba a presidir el Senado en 2027, el cargo quedó en manos del parlamentario. Cicardini, por su lado, fue cuestionada por la pedirle la renuncia a Quiroz.

El miércoles se resolvió finalmente la pugna al interior del Partido Socialista por quién presidiría el Senado en 2027, pero a la vez otro episodio, que involucró a las senadoras Daniella Cicardini y Paulina Vodanovic, tensó los ánimos en la bancada de senadores.

Como el acuerdo administrativo que puso en la testera a la senadora Paulina Núñez (RN) consideraba que un militante socialista asumiera el cargo en 2027, al interior de esta colectividad comenzaron a poner los nombres sobre la mesa. Dos de ellos corrían con ventaja: el senador Alfonso de Urresti, por antigüedad y en vista de que no podrá competir por la reelección al término de su período en 2030, y la presidenta del partido Paulina Vodanovic.

Según dio a conocer La Tercera, la timonel del PS ya había manifestado entre sus pares sus intenciones de llegar a ese cargo y en esas conversaciones había propuesto propiciar que una facción distinta a la suya, a la que adscribe De Urresti, y que cuenta con mayoría en la bancada, “Grandes Alamedas”, encabezara la mesa directiva del partido el próximo año.

La oferta, no obstante, no prosperó pues ayer los legisladores resolvieron dejar la presidencia del Senado en manos del senador por la Región de Los Ríos y que Vodanovic quedara al mando de dos poderosas comisiones del Senado en 2028: Hacienda y Constitución.

El desmarque de Vodanovic

Otra situación, no obstante, tensionó a las filas socialistas en la tarde del miércoles. Ocurrió tras la encendida intervención de la senadora Daniella Cicardini, que asumió en marzo en la Cámara Alta luego de tres periodos como diputada.

Junto con criticar el alza de los combustibles que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz (IND), anunció el lunes, la parlamentaria lo interpeló: “No creo que sea necesario recordarle la colusión de los pollos y la farmacia. Usted tiene un patrón: cada vez que Jorge Quiroz aparece, a la gente le sale caro vivir”.

“Por el bien de Chile, usted, señor ministro de Hacienda, dé un paso al costado. De verdad, renuncie. Renuncie, ministro. Asuma su responsabilidad por esta crisis que ha sido un descalabro económico para los chilenos y chilenas, nunca antes visto en la historia de nuestro país”, pidió.

Sin embargo, no hubo eco de estos dichos en la bancada del PS. Cuando fue el turno de Paulina Vodanovic, le quitó el piso a Cicardini y además la denominó erróneamente como diputada. “Pido especialmente, presidenta (Paulina Núñez), que abramos el diálogo, que nos pongamos de acuerdo por el bien de Chile. Y como presidenta del Partido Socialista, quiero señalar que la opinión de la diputada Cicardini no es compartida por el resto de la bancada. Gracias”, dijo.