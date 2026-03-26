“Genera un gran daño”: las duras críticas de alcaldes y el gobernador Orrego a la paralización del proyecto Nueva Alameda

A la fecha, las obras de la ciclovía se encuentran terminadas entre Plaza Italia y Exposición, por lo que faltarían por construir los últimos ocho kilómetros.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Fuertes críticas a la decisión del Ministerio de Vivienda (Minvu) de paralizar las obras de la ciclovía en la Nueva Alameda que conectaría Plaza Italia con Pajaritos, emitieron el gobernador Claudio Orrego y los alcaldes de Estación Central y Maipú, Felipe Muñoz y Tomás Vodanovic, respectivamente.

La decisión la dio a conocer el ministro de Vivienda, Iván Poduje, en la comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados.

De acuerdo con lo manifestado por el secretario de Estado, las “obras de la Nueva Alameda-Providencia son carísimas y, la verdad, es que no tenemos prioridad para hacerlas“.

A la fecha, las obras de la ciclovía se encuentran terminadas entre Plaza Italia y Exposición, por lo que faltarían por construir los últimos ocho kilómetros.

Críticas al Minvu por la paralización de la Nueva Alameda

Luego de conocer la decisión del Minvu, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, la cuestionó y manifestó que “una ciudad integral no se construye con borrones y cuenta nueva“.

“Una ciclovía de alto estándar, segura y conectada, es la mejor herramienta que podemos entregarle a un trabajador o a una estudiante para que se mueva de forma gratuita, segura, sana y digna por su ciudad”, añadió la autoridad regional.

“Hoy más que nunca, la bicicleta es un medio de transporte y no solo un deporte o un hobby”, recalcó, tras lo cual pidió que se reingrese el proyecto de la tercera etapa de la ciclovía en la Nueva Alameda.

En tanto, el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, criticó “el hecho de que se pueda financiar el tramo más hacia el oriente, y que no haya financiamiento para el sector correspondiente a la Estación Central y el poniente”.

Apuntó que aquello da a entender que hay financiamiento para efectuar trabajos “para los que tienen más recursos y no para quienes hoy día lo necesitan“.

En esa línea, sostuvo que lo resuelto por el ministro Poduje “genera un gran daño no solamente a nuestra comuna, sino que a la ciudad”.

Por su parte, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, empleó su cuenta de X para calificar lo ocurrido como “lamentable”.

“El último tramo de la ciclovía del eje Alameda, que conectaba con Pajaritos, es un proyecto que mejoraba la conectividad de miles de maipucinos“, posteó el jefe comunal.

“Ojalá se pueda reconsiderar esta medida y no afectar esta obra que en su último tramo beneficia al sector poniente de la ciudad”, concluyó.